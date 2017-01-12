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اليونيسيف: نحو 1400 طفل قتلوا خلال الحرب على اليمن منذ بدايتها

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” اليوم أن نحو 1400 طفل قتلوا خلال العدوان الذي يشنه نظام بني سعود على اليمن منذ نحو عامين مشيرة إلى أن هذا العدد قد يكون أكبر بكثير.

ونقلت ا ف ب عن ممثلة اليونيسيف في اليمن ميريتشل ريلانو قولها في مؤتمر صحفي في صنعاء “منذ بداية الحرب في اليمن في اذار عام 2015 وثقت الامم المتحدة مقتل نحو 1400 طفل واصابة اكثر من 2140 طفلا بجروح”.

واضافت ريلانو “أن الأرقام الحقيقية حول القتلى والجرحى من الاطفال قد تكون أكبر بكثير” مشيرة إلى أن 7ر1 مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية المتوسط بينما يعاني 462 الف طفل اخر من سوء التغذية الحاد “الوخيم” بينما يحتاج 4ر7 ملايين طفل إلى رعاية صحية.

يذكر أن النظام السعودي يقود عدوانا على اليمن منذ الـ 26 من اذار عام 2015 مستهدفا البنى التحتية والاحياء السكنية والممتلكات العامة والخاصة ما أدى إلى مقتل اكثر من 7 آلاف شخص واصابة 39 الف شخص بحسب الامم المتحدة اضافة الى دمار كبير وتدهور في الاوضاع الحياتية والمعيشية في البلاد.

وكالات

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