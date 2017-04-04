اليونيسيف: كل 10 دقائق يموت طفل في اليمن بسبب سوء التغذية والإسهالات والتهابات الجهاز التنفسي

حذرت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة “اليونيسيف” من تزايد تفشي وباء الكوليرا في اليمن بشكل مخيف مشيرة إلى أن كل 10 دقائق يموت طفل في البلاد بسبب سوء التغذية والإسهالات والتهابات الجهاز التنفسي.



وقالت المنظمة في تقرير نشر على موقعها الالكتروني اليوم.. “إن وباء الكوليرا والأمراض الناتجة عن غياب المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة يتزايد بشكل مخيف في اليمن”.



ويأتي هذا التحذير بعد اكثر من عامين من العدوان الذي يشنه النظام السعودي بمشاركة أنظمة خليجية أخرى وبدعم من الولايات المتحدة على اليمن ما أسفر عن مقتل واصابة عشرات الاف المدنيين ودمار هائل في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية الحيوية إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل حصار صارم على الموانىء اليمنية لمنع دخول المساعدات الانسانية الى الشعب اليمني.



وأضافت المنظمة في بيانها.. “إنها استطاعت معالجة أكثر من 237000 طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد وأن أكثر من مليون طفل حصلوا على الرعاية الصحية الأولية ولكن الاحتياجات لا تزال هائلة”.



وكانت الأمم المتحدة حذرت الشهر الماضي من أن ثلث محافظات اليمن على شفير المجاعة موضحة أن 60 بالمئة من السكان اى نحو 17 مليون يمنى يعانون من الجوع حاليا لافتة إلى أن سبع محافظات من اصل 22 محافظة تشهد حالة طوارىء من الدرجة الرابعة أى أقل بدرجة واحدة فقط من إعلان حالة المجاعة.

وكالات