«غزوة» جبل طارق البريطانية: شراكة عملية في حصار سوريا
لافروف: الأكراد يهتمون بالحوار مع دمشق والدور الأميركي يثير قلقنا
الجيش يدمي الإرهابيين شمالاً وشرقاً والطيران الروسي يوجع ميليشيات أردوغان بريف إدلب
عودة دفعة جديدة من المهجّرين وحملة أممية تسلط الضوء على صعوبات تواجه النازحين
«قسد» تخطف عناصر «دفاع وطني» في القامشلي وتستولي على مبنى حكومي في الحسكة
انتشال نحو 200 جثمان من ضحايا إرهابيي “داعش” من مقبرة جماعية في مدينة الرقة
سورية تغلي وإيران تزداد سخونة
بيدرسون يزور دمشق و موسكو تتحدث عن «اختراق» حول اللجنة الدستورية
لقاء أردوغان ـــ ترامب وصفقة «أس 400»
"قبرص التركية" تكشف عن "الجسم الطائر الحربي" الذي سقط على أراضيها
رفع سعر ربطة الخبز 10 ليرات سورية.. في الأكشاك فقط!
وسائط دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية "إسرائيلية"
حول إشكاليات العلمانية في سورية: قضية النائب نبيل صالح
قمة رباعية روسية فرنسية ألمانية تركية لمناقشة الوضع في إدلب
تصاعد حرب التصفية ضد «قسد»..ومؤشرات على تشكيل قوات رديفة للجيش في البوكمال
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

اليونيسكو تدرج بابل العراقية على قائمة التراث العالمي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" إدراج مدينة بابل العراقية في قائمة "التراث العالمي"، خلال اجتماعها أمس الجمعة في العاصمة الأذربيجانية باكو.


لكن المنظمة اشترطت على الرغم من ذلك على السلطات العراقية إزالة كافة المخالفات عن المدينة، وأمهلت السلطات فرصة حتى عام 2020، للخضوع لشروط المنظمة.


وخلال النقاشات في باكو، قال ممثل العراق لدى لجنة اليونيسكو "ما هي لائحة التراث العالمي من دون بابل؟ كيف سنخبر تاريخ الإنسانية من دون أول فصولها، بابل؟".


وبابل مدينة عراقية، تقع على نهر الفرات، كانت العاصمة حينما كان البابليون يحكمون أقاليم ما بين النهرين، واشتهرت المدينة بحضارتها، وبلغ عدد ملوك سلالة بابل، والتي عرفت بالسلالة العمورية، 11 ملكا، حكموا على مدار ثلاثة قرون (1894-1594 ق.م.).


وكانت آثار بابل مدرجة على لائحة منظمة اليونيسكو للتراث العالمي، قبل أن تحذفها المنظمة، نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، بسبب التلاعب بمعالم المدينة الأثرية، وتغيير بعض المعالم، وإعادة بناء أجزاء دون التقيد بالأسلوب العلمي.

 

 


المصدر: وكالات