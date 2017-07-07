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اليونيسكو تدرج البلدة القديمة في الخليل على لائحة التراث العالمي

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونيسكو” البلدة القديمة في مدينة الخليل على لائحتها للتراث العالمي بصفتها موقعا يتمتع بقيمة عالمية استثنائية.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن القرار جاء بعد موافقة 12 صوتا في المنظمة ومعارضة ثلاثة وامتناع ستة عن التصويت.
وتقع الخليل في الضفة الغربية المحتلة ويعيش فيها نحو مئتي الف فلسطيني مقابل مئات من المستوطنين الإسرائيليين ضمن مستوطنات غير شرعية إقامتها سلطات الاحتلال على أراضي الفلسطينيين.
يذكر أن اليونيسكو صوتت في أيار الماضي بالأغلبية على قرار يعتبر “إسرائيل” كيانا محتلا للقدس كما شمل القرار الاعتراف بأن “المقابر في مدينة الخليل وقبر راحيل في بيت لحم مقابر إسلامية”.

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