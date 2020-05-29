اليونيسف: 86 مليون طفل مهدّدون بالفقر بسبب تداعيات فايروس كورونا المستجد

بالتزامن مع تفشي فايروس كورونا “كوفيد 19” حول العالم، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” اليوم الخميس، من أن التداعيات الاقتصادية للفايروس، قد تدفع ما يصل إلى 86 مليون طفل إضافي إلى الفقر بحلول نهاية العام الجاري.



وقالت المنظمة في بيان: إن “إجمالي عدد أطفال الكوكب الذين يعانون من الفقر، سيبلغ بحلول نهاية هذا العام 672 مليون طفل، بزيادة بنسبة 15% عن العام الماضي”.



وأوضح البيان أنّ ثلثي هؤلاء الأطفال تقريباً، يعيشون في دول أفريقية تقع جنوب الصحراء الكبرى ودول أخرى في جنوب آسيا.



ولفتت المنظمة في بيانها المذكور إلى أن الزيادة الأكبر في عدد الأطفال الذين سيعانون من الفقر بسبب الجائحة، ستحدث في أوروبا وآسيا الوسطى.

بدورها، المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور، قالت: “حجم الصعوبات المالية التي تواجه الأسر، يهدّد الإنجازات التي أُحرزت منذ سنوات في مجال الحدّ من فقر الأطفال وحرمانهم من الخدمات الأساسية”.



أيضاً، رئيسة منظمة “أنقذوا الأطفال” إنغر آشينغ، قالت: “من خلال تحرّك فوري وفعّال يمكننا احتواء الخطر الذي تشكّله هذه الجائحة على الدول الأكثر فقراً، وعلى بعض الأطفال الأكثر ضعفاً”.



وحذّرت آشينغ من أنّ هؤلاء الأطفال هم “ضعفاء للغاية في مواجهة فترات الجوع، حتى وإن كانت قصيرة، والتي قد تؤثّر عليهم طوال حياتهم”.



وناشدت كل من اليونيسف ومنظمة “أنقذوا الأطفال”، الحكومات، لتعزيز أنظمة التغطية الاجتماعية والتغذية المدرسية، للحدّ من آثار الجائحة على الأطفال.



جدير بالذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 5 ملايين ونصف، فيما تجاوز عدد الوفيات الـ 356 ألف، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

“الميادين”