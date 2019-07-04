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اليونان و قبرص تسمحان بدخول السفن الروسية رغما عن القانون الأمريكي

أكد مصدر حكومي يوناني أن سلطات بلاده لا تنوي حظر دخول السفن الحربية الروسية إلى الموانئ اليونانية بسبب صدور قانون بهذا الشأن في أمريكا مشيرا إلى أن لا مكان للحديث عن أن هذا سيؤثر على رسو السفن الروسية في اليونان.


وأفادت "سبوتنيك" أنه مايزال بإمكان السفن الحربية الروسية دخول الموانئ اليونانية عند الضرورة، رغم ان القانون بشأن التعاون الأمني في شرق المنطقة المتوسطية الذي تبنته أمريكا يدعو اليونان وقبرص والكيان "الإسرائيلي" إلى عدم تقديم الخدمات إلى السفن الروسية في موانئها.


وترفض قبرص أيضا الاستجابة لمطلب الولايات المتحدة. وقال وزير دفاع جمهورية قبرص أنه لا يمكن لأية دولة أن ترغم نيقوسيا على منع انتفاع السفن الروسية والسفن الأخرى بمنشآت الموانئ القبرصية.

 


وكالات