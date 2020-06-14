اليوم..انطلاق حملة التلقيح الوطنية للأطفال

انطلقت اليوم أيام التلقيح الوطنية التي تنظمها وزارة الصحة وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري .



وتتضمن الحملة اللقاحات الروتينية المدرجة في برنامج التلقيح الوطني وعددها 11 لقاحاً إضافة إلى متابعة الأطفال المتسربين من اللقاح .



ويشارك في الحملة أكثر من 8 آلاف عامل صحي يقدمون اللقاحات في المراكز الصحية بالمحافظات والتي يبلغ عددها 1002 مركز إضافة إلى مشاركة 545 فريقاً جوالاً يقدمون اللقاح عبر عيادات متنقلة فضلا عن المراكز المؤقتة التي أحدثت في بعض المناطق وعددها 666 مركزاً .