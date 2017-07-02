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اليوم موعد صدور نتائج امتحانات الدورة الأولى للشهادة الثانوية بفروعها كافة

أعلنت وزارة التربية اليوم الأحد الساعة الثانية عشرة ظهرا موعدا لصدور نتائج امتحانات الدورة الأولى لشهادة الدراسة الثانوية بفروعها المختلفة “العامة والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية” دورة عام 2017.

وكانت امتحانات الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي انتهت في الـ 15 من حزيران الماضي بينما الأدبي في الـ 13 منه والثانوية المهنية في الـ 17 منه مع الإشارة إلى أنها بدأت في الـ 30 من أيار حيث تقدم إليها نحو 205 آلاف طالب وطالبة من مختلف الفروع.

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