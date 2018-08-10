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اليوم .. تنطلق فعاليات مهرجان كسب السياحي باللاذقية

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان كسب السياحي في اللاذقية ويضم مجموعة من البرامج والفعاليات المتنوعة بمشاركة واسعة من المجتمع المحلي والمغتربين والمصطافين.

ويقدم المهرجان الذي يستمر يومين مزيجاً غنياً من الفعاليات منها سوق خيري وسوق الضيعة ومسير للفرق الكشفية النحاسية وحفل فني وفعاليات خيرية وشعبية وعرض للمنتجات التراثية والمأكولات الشعبية التي تشتهر بها كسب وجميعها تقام في كل من ساحات مجمع كسب السياحي ومدرستي الاتحاد التعليمي الخاصة والشهداء.

وأوضحت معاون مدير سياحة اللاذقية المهندسة ديما نوح أن المهرجان بمثابة “ايذان بعودة مدينة كسب إلى الخريطة السياحية السورية بعد خلاصها من الإرهاب وعودة الحياة إليها من جديد”.

 

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