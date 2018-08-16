اليوم إصدار نتائج امتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية

حددت وزارة التربية اليوم الخميس الساعة الثانية عشرة ظهرا موعدا لإصدار نتائج امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها المختلفة الدورة الثانية لعام 2018.

وتقدم أكثر من 113 ألف طالب وطالبة في المحافظات لامتحانات الدورة الثانية لشهادة الدراسة الثانوية بفروعها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والمهنية الصناعية والتجارية والنسوية.

وكانت التربية أصدرت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي نتائج امتحانات أكثر من 224 ألف طالب وطالبة تقدموا إلى الدورة الأولى لامتحانات شهادة التعليم الثانوي العامة بمختلف فروعها العلمي والأدبي والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية.