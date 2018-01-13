الجيش يحافظ على مواقعه في شرق إدلب... وينشّط جبهة ريف حلب الجنوبي
بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي التحضير لمؤتمر سوتشي
إصابة 3 مدنيين جراء استهداف المجموعات المسلحة دمشق القديمة بالقذائف.. والجيش يرد
الأمم المتحدة: محادثات أستانا تلعب دورا مهما بتسوية الأزمة في سورية
الجيش يستعيد السيطرة على 13 قرية بريف حلب الجنوبي الشرقي ويكبد إرهابيي “جبهة النصرة” خسائر بالأفراد والعتاد
نشرة المساء
موسكو: واشنطن وراء محاولات إفشال مؤتمر سوتشي
احتدام المعارك في إدلب.. والجيش يحرر قرى في ريف حلب
الرئيس الأسد: انتصارات الجيش العربي السوري تسهم في إيجاد حل سلمي يعيد الاستقرار إلى سورية
الجيش يصدّ هجوماً «تركيّاً» جنوب شرق إدلب
نشرة المساء
ضبط شبكة من المعاشات والمصارف تسرق من رواتب المتقاعدين وأسر الشهداء
سورية تنفي نفيا قاطعا أي استهداف للمشافي والمدنيين في إدلب
لافروف وظريف: روسيا وإيران تحضران لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي
الجيش يستعيد عدة بلدات في أرياف حلب وحماة وإدلب

اليورو بأعلى مستوى له أمام الدولار

 

قفز ​اليورو​ خلال تداولات اليوم إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام مقابل ​الدولار​ بعدما اتخاذ القادة السياسيين في ​ألمانيا​ خطوة هامة تجاه تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.6% إلى 1.2107 مقابل الدولار، في تمام الساعة 10:53 صباحًا بتوقيت بيروت.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المحادثات بين حزب "​أنجيلا ميركل​" المحافظ و​الديموقراطيين​ الاشتراكيين انتهت باتفاق لبدء محادثات رسمية لتشكيل ائتلاف بعد ​انتخابات​ حاسمة أجريت في أيلول.

وواصل الدولار تراجعه اليوم مع ترقب بيانات التضخم في ​أسعار المستهلكين​ التي ستصدر في وقت لاحق اليوم، لمحاولة الوصول لمؤشرات حول عدد مرات رفع الفائدة المحتمل هذا العام.

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.