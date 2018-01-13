اليورو بأعلى مستوى له أمام الدولار
قفز اليورو خلال تداولات اليوم إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام مقابل الدولار بعدما اتخاذ القادة السياسيين في ألمانيا خطوة هامة تجاه تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.6% إلى 1.2107 مقابل الدولار، في تمام الساعة 10:53 صباحًا بتوقيت بيروت.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المحادثات بين حزب "أنجيلا ميركل" المحافظ والديموقراطيين الاشتراكيين انتهت باتفاق لبدء محادثات رسمية لتشكيل ائتلاف بعد انتخابات حاسمة أجريت في أيلول.
وواصل الدولار تراجعه اليوم مع ترقب بيانات التضخم في أسعار المستهلكين التي ستصدر في وقت لاحق اليوم، لمحاولة الوصول لمؤشرات حول عدد مرات رفع الفائدة المحتمل هذا العام.
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