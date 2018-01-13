اليورو بأعلى مستوى له أمام الدولار

قفز ​اليورو​ خلال تداولات اليوم إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام مقابل ​الدولار​ بعدما اتخاذ القادة السياسيين في ​ألمانيا​ خطوة هامة تجاه تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.6% إلى 1.2107 مقابل الدولار، في تمام الساعة 10:53 صباحًا بتوقيت بيروت.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.6% إلى 1.2107 مقابل الدولار، في تمام الساعة 10:53 صباحًا بتوقيت بيروت.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المحادثات بين حزب "​أنجيلا ميركل​" المحافظ و​الديموقراطيين​ الاشتراكيين انتهت باتفاق لبدء محادثات رسمية لتشكيل ائتلاف بعد ​انتخابات​ حاسمة أجريت في أيلول.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المحادثات بين حزب "​أنجيلا ميركل​" المحافظ و​الديموقراطيين​ الاشتراكيين انتهت باتفاق لبدء محادثات رسمية لتشكيل ائتلاف بعد ​انتخابات​ حاسمة أجريت في أيلول.