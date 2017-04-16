اليمن:العسيري يكشف عن التعاون مع الكيان الصهيوني و30 غارة على تعز وصعدة

كبدت قوات الجيش واللجان الشعبية الجيش السعودي ومرتزقته خسائر في الأرواح والعتاد في عدد من الجبهات الداخلية والحدود، وقصفت المدفعية مواقع و تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في مدرسة الغاوية ، جلاح ، الخوجرة ، الدوحة ، شبكة المصفق ، قرية أبو المض ، جحفان ، السودانة بمنطقة جيزان .



كما اقتحم عناصر الجيش اليمني واللجان تبة البلبلة شرق الطوال في جيزان ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من مرتزقة الجيش السعودي، كما تم قنص جندي سعودي في موقع الكرس .‏



وأشار مصدرعسكري إلى أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخ زلزال2 وصواريخ كاتيوشا وقذائف مدفعية على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء بنجران ما أدى إلى اشتعال النيران في الموقع ، واستهدفت المدفعية تجمعات الجيش السعودي في مواقع المسيال ، العش ، رقابة عليب ، الشعبة بعسير محققة إصابات مباشرة ، منوهاً إلى قنص خمسة من المرتزقة شرقي موقع سلاطح قبالة منفذ الخضراء في نجران .‏



وأكد المصدر مصرع عدد من الجنود السودانيين والمرتزقة في غارات لطيران العدوان استهدفت عربتين إماراتيتين كانتا محملتين بالجنود السودانيين وعدد من المرتزقة بمديرية المخا في محافظة تعز، ولقي عدد من المرتزقة بينهم قياديين مصرعهم في مواجهات مع الجيش واللجان في موزع بتعز .‏



و فجرت إحدى الفرق الهندسية التابعة للجيش واللجان طقماً للمرتزقة قبالة موزع نتج عنه سقوط أكثر من ١٥ بين قتيل وجريح بينهم القيادي المرتزق عائد عواس الحميدي الصبيحي قائد سرية .‏



وأوضح المصدر أن عدداً من المرتزقة قتلوا في عملية عسكرية للجيش واللجان الشعبية استهدفت تحصيناتهم وتجمعاتهم بمنطقتي الساق و شمال حيد بن عقيل بمديرية عسيلان في محافظة شبوة .‏



الى ذلك استهدفت مدفعية الجيش واللجان مرابض مدفعية المرتزقة في جبل صلب بمديرية نهم محققة إصابات مباشرة ، فيما نفذ أبطال الجيش واللجان عملية اقتحام نوعية على تجمعات المرتزقة بتبة القاضي بمديرية صرواح في محافظة مأرب أسفرت عن قتل وجرح عدد من المرتزقة .‏



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي محققة إصابات مباشرة ، وتم تدمير آلية للمرتزقة وإعطاب آخرى في ميدي .‏



وفي غضون ذلك واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية على محافظات اليمن مخلفاً تدميراً واسعاً في الممتلكات العامة والخاصة ، حيث شن أمس 30 غارة على مناطق متفرقة في مديرية موزع ، وغارة جنوب مدارس العمري بمديرية ذباب في محافظة تعز ، وغارتين على الملاحيط في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة .‏



وذكر مصدر عسكري أن 15 غارة شنها الطيران على مديرية صرواح وألقى قنابل ضوئية في سماء المخدرة والمشجح وصرواح ، وشن غارتين شرق مدينة حرف سفيان بمحافظة عمران ، فيما شنت طائرة بدون طيار غارة على منطقة كهبوب في محافظة لحج .‏



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 12 غارة على مديريتي حرض وميدي و غارتين على منطقة الجر بمديرية عبس و غارة على وادي خدلان في مديرية مستبا بمحافظة حجة ، كما شن غارتين على تبة البلبلة شرق الطوال في جيزان.‏



من جهة أخرى وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد جديدة لعملية اقتحام مواقع سعودية في قرية الغاوية وفجر مركز للجيش السعودي في أطراف القرية بجيزان ، حيث أظهرت المشاهد تقدم الجيش واللجان الشعبية باتجاه قرية الغاوية وسط تحليق مكثف لطيران العدوان وقامت بتمشيط المواقع السعودية بقذائف المدفعية واستهداف أماكن تمركز الجنود السعوديين بشكل مباشر.‏



كما أظهرت انتشار وتقدم وحدات من الجيش واللجان الشعبية باتجاه المواقع السعودية المستهدفة واقترابها من الأماكن المستهدفة وسط غطاء ناري مكثف، ورافقت عدسة الإعلام الحربي وحدة الاقتحام التي أظهرت استهداف المركز السعودي بشكل مباشر فيما تقدمت وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية إلى المكان وعمليات التمشيط مستمرة.‏



وفي ظل النكسات الكبيرة التي تعانيها مملكة آل سعود في جبهات ماوراء الحدود، تستنجد السعودية مرة أخرى بقوات أجنبية لحماية المناطق الجنوبية من تقدم وتوغل الجيش اليمني واللجان الشعبية، في عمق تلك المناطق: نجران، جيزان، وعسير.‏



وعانت الرياض من نكسات كبيرة في اليمن، ما جعل ملوك السعودية يتجهون مرة أخرى إلى حلفائهم في آسيا، لكن هذه المرة - كما يقول تحليل نشره التلفزيون الألماني على موقعه الإلكتروني - اتجهت السعودية للاستنجاد بباكستان. وقد ذكر موقع «ميدل ايست آي»، الشهر الماضي، عن مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن الجيش الباكستاني يرسل لواء كاملا من قواته المقاتلة لدعم وتأمين الحدود الجنوبية السعودية المهددة بسبب تقدم للجيش اليمني.‏



وستتمركز الفرقة العسكرية في جنوب المملكة، لكنها ستبقى ضمن الحدود السعودية، وفقاً لما قالته المصادر لموقع ميدل إيست آي البريطاني، إذ قال مصدر منهم «لن تُستخدم القوات خارج الحدود السعودية».‏



من جهة أخرى وفي إحدى زلات لسانه اعترف الناطق الرسمي لتحالف العدوان احمد عسيري عن التعاون السعودي الإسرائيلي كاشفا عن حقيقة حرب اليمن ، خاصة أن النظام السعودي دخل في حرب استنزاف مع اليمن لكي يحافظ على المصالح الصهيو أمريكية في المنطقة، وان الكيان الصهيوني غير مستعد أن يواجه جهة أخرى مناهضة له، وان الحرب التي شنها التحالف على اليمن حرب بالوكالة، وإن العمليات العسكرية في اليمن تنفذ بشكل عشوائي في استهداف المدنيين والبنية التحتية، كما أن هذه الخطط العسكرية في اليمن قد أدت إلى خسائر بشرية، وأن سياسة الحصار في اليمن أدت إلى نتائج كارثية بحق الإنسانية من خلال المجاعة.‏

وكالات