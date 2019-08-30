اليمن..إطلاق صاروخ بالستي على تجمعات للنظام السعودي شمال حيران

أطلقت القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم صاروخاً باليستياً متوسط المدى نوع (قاصم) على تجمعات جيش النظام السعودي ومرتزقته شمال مديرية حيران بمحافظة حجة وكبدتهم خسائر فادحة.



ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله اليوم إن “الصاروخ الباليستي الذي أطلقته القوة الصاروخية خلف عشرات القتلى والجرحى وسبب إرباكا في صفوف العدو”، مشيراً إلى أن الضربة جاءت كعملية استباقية لإفشال مخطط العدو حيث كان يحضر للزحف باتجاه مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية في حرض.



وكان سلاح الجو اليمنى المسير استهدف أمس مطار نجران التابع للنظام السعودي بعدد من طائرات قاصف كي 2 ما أدى إلى تعطيل الملاحة الجوية فيه.