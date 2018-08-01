اليمن يستأنف صادراته النفطية بـ 500 ألف برميل من شبوة

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء "رضوم" النفطي بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن وزارة النفط والمعادن، أن أول عملية تصدير للنفط الخام بلغت 500 ألف برميل عبر ميناء "رضوم"، بعد إعادة إنتاج النفط من قطاع "إس2 " بمنطقة العقلة في محافظة شبوة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تصدير الكمية بعد التسويق لها عالميا، حيث شاركت 35 شركة عالمية في المزايدة الدولية، التي جرى الإعلان عنها وفازت بها الشركة الصينية "كاتي بتروليم"، وذلك بحسب أعلى سعر مقدم وفقا لبورصة برنت النفطية.

وأضافت الوزارة أن "محافظة شبوة حصلت على نسبتها البالغة 20% من إيرادات الحكومة من مبيعات النفط الخام المنتج في المحافظة، مثل ما هو معمول به في المحافظات النفطية الأخرى، والتي ستنعكس في مشاريع تنموية واستراتيجية هامة تخدم المحافظة، وسيتم تنفيذها تحت إشراف السلطة المحلية بالمحافظة".

وأكدت الوزارة أنها "ستواصل جهودها في إعادة تفعيل ما تبقى من حقول النفط في محافظات حضرموت ومأرب وشبوة، وذلك في إطار مساهمتها لإعادة تطبيع الحياة في المناطق والمحافظات المحررة".

وكان قطاع النفط في اليمن توقف في العام 2015 بعد سيطرة مسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثيين على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات، ومغادرة الشركات النفطية اليمن.



المصدر: وكالات