اليمن: مقتل وإصابة 11 يمنيا جراء غارة سعودية

قتلت امرأة وطفلان وأصيب ثمانية اشخاص بجروح جراء غارة شنها طيران نظام بني سعود على مديرية نهم بمحافظة صنعاء اليمنية.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني بالمحافظة قوله إن “طيران العدوان استهدف بقنبلة عنقودية منزل مواطن في منطقة ضبوعة ما أدى إلى استشهاد امرأة وطفلين وإصابة ثمانية آخرين بإصابات بليغة كحصيلة أولية”.



وأشار المصدر إلى تضرر عشرات المنازل وممتلكات المواطنين لافتا إلى إن طيران بني سعود شن غارات أخرى على العاصمة ومحافظات مأرب ولحج والحديدة.



وكان يمنيان اثنان قتلا وأصيب أربعة آخرون أمس جراء قصف مدفعي لقوات نظام بني سعود على محافظة تعز.



وردا على عدوان قوات النظام السعودي المتواصل على اليمن أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية أمس صاروخا من طراز “أورغان” على تجمعات مرتزقة نظام بني سعود بمنطقة مريس في محافظة الضالع.



وأشار مصدر عسكري يمني إلى أن الصاروخ خلف خسائر في صفوف المرتزقة وعتادهم لافتا إلى أن وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية دمرت آليتين عسكريتين سعوديتين في موقع الصرفح بجيزان ما أدى إلى مصرع وجرح طاقمهما.

وكالات