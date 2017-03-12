اليمن: مقتل وإصابة عدد من المرتزقة السعوديين

أحبط الجيش اليمني واللجان الشعبية أمس محاولة زحف مرتزقة نظام بني سعود باتجاه صحراء ميدي قبالة جيزان.



وأكد مصدر عسكري يمني لموقع قناة “المسيرة نت” أن الجيش اليمني واللجان الشعبية تصدوا للمرتزقة الذين حاولوا الزحف باتجاه صحراء ميدي وأوقعوا في صفوفهم العديد من القتلى والجرحى.



وفي محافظة تعز أشار مصدر عسكري يمني إلى أن الجيش اليمنى واللجان الشعبية دمروا آلية لمرتزقة العدوان جنوب مدارس العمرى فيما تم استهداف تجمعات للمرتزقة في مثلث العمري بمديرية ذباب في تعز أيضا أسفرت عن إصابات مباشرة.



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش اليمني واللجان قصفوا تجمعات لجنود نظام بني سعود في مركز سلاح الحدود في الخوبة بجيزان والربوعة والتبة السوداء ورقابة الهنجر وقيادة ال حماد بجبهة عسير وحققوا إصابات مباشرة.



وكان أعلن في وقت سابق اليوم عن مقتل 19 من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش واللجان الشعبية اليمنية في تعز والضالع في الوقت الذي واصل نظام بني سعود عدوانه على اليمن وشعبه.

وكالات