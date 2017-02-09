اليمن: مقتل ثلاثة أطفال بغارة لطيران النظام السعودي على صعدة

قصف الجيش واللجان مواقع وتجمعات الجنود السعوديين في عسير وجيزان، على حين أكد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية اليمنية أطلقوا صاروخ زلزال2 على تجمعات قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير منهم.

وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش واللجان قصفوا بالقذائف والصواريخ موقع الضَبعة ومعسكر عَاكِفَة نتج عن ذلك إعطاب طقم عسكري في موقع الضَبْعَة بنجران السعودية. كما استهدفت قذائف وصواريخ الجيش واللجان الشعبية موقع العَطْفَة السعودي بعدد من صواريخ الكاتيوشا وقصف موقع الشَبَكَة وتبة عامر بعسير. كما قصف الجيش واللجان الشعبية بالمدفعية شمال الخُوبة بعدد من القذائف، ودمّروا مدرعة عسكرية للجيش السعودي خلال صدّ محاولة تقدم لهم باتجاه منطقة الحَثِيْرَة بجيزان والتي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية، وفق ما أفاد به مصدر عسكري. إلى ذلك أفاد مصدر عسكري بصدّ الجيش واللجان الشعبية لزحفين واسعين لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف السعودي فجر أمس الأربعاء على ميناء ومدينة المَخّا جنوب غرب تعز جنوبي اليمن.

وأضاف المصدر نفسه: إن التحالف السعودي أسند عمليتي الزحف بـ60 غارة جوية بمشاركة طائرات الأباتشي والبارجات البحرية، بينما أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل وجرح العشرات من قوات هادي والتحالف من بينهم عناصر من تنظيم «القاعدة» و«داعش» وجنود سودانيين إضافة إلى تدمير11 آلية عسكرية شرق المخّا.

كذلك أفاد مصدر عسكري بأن الجيش واللجان الشعبية أطلقوا صاروخ زلزال2 على تجمعات قوات هادي بمنطقة المِيْزان بمديرية المخّا، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وإحراق مدرعتين في المنطقة ذاتها.

وفي نِهم شمال شرق صنعاء، فقد أفاد مصدر عسكري بأن الجيش واللجان الشعبية أحرقوا آلية عسكرية تابعة لقوات هادي بقذيفة مدفعية ما أدى إلى مقتل من كان على متنها بمنطقة مِلح بالمديرية. كذلك قتل عنصر من قوات هادي في عملية قنص للجيش واللجان الشعبية بوادي ملح بالمديرية.

هذا، واستمرت مقاتلات التحالف السعودي في شنّ غاراتها الجوية حيث استهدفت بـ3 غارات جوية منطقة المشرفة بمديرية وصاب السافل بمحافظة ذمار وسط اليمن، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين. كذلك شنّت مقاتلات التحالف السعودي غارتين جويتين على منطقة الجَبّانَة بمديرية الصَليف بمحافظة الحديدة غرب اليمن. وامتدت الغارات لتستهدف بـ13 غارة جوية مديريتي حَرض ومِيدي الحدوديتين بمحافظة حجة غرب اليمن. بينما قتل ثلاثة أطفال يمنيين بغارة لطيران نظام بني سعود أمس استهدفت منزلا في مديرية باقم بمحافظة صعدة. وذكر موقع قناة «المسيرة نت» الالكتروني أن طيران نظام بني سعود استهدف منزلاً في مديرية باقم بصعدة ما أدى إلى مقتل ثلاثة أطفال في حصيلة أولية. من جهتها، ناشدت الأمم المتحدة العالم توفير 2.1 مليار دولار من أجل المساعدة المنقذة للحياة في اليمن خلال 2017.

وقال ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: «سنتان من الحرب أدت إلى تدمير اليمن وترك الملايين في حاجة ماسة للمساعدات»، مشيراً إلى أن «اليمن ربما يواجه خطر المجاعة خلال العام الجاري إذا لم تتأمن المساعدات الإنسانية».

وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: إن «تكتيكات الحرب المعتمدة ضد اليمن أدت إلى انهيار المؤسسات والاقتصاد وتركت 18.8 مليون يمني في حاجة ماسة للمساعدات»، مشدداً على أن «10.3 ملايين يمني بحاجة فورية وماسة للبقاء على قيد الحياة».



وكالات