قسد تسمح بعودة حاملي الإقامات الأوروبية للحسكة دون اجراءات الحجر الصحي
ضربة جوية تركية تستهدف منطقة عين العرب شمال شرق حلب
خلال ساعات قليلة.. الكيان الإسرائيلي يشن ثلاثة اعتداءات على مواقع سورية
الوزارة التي تفترس وزراءها
الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان في ريف السويداء وكباجب بريف دير الزور
المعلم:تصريحات بومبيو و جيفري حول « قانون قيصر» تؤكد أنهم جوقة من الكذابين
الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في أجواء مدينة جبلة
الجيش العربي السوري يُنهي عملية تمشيط للبادية السورية من فلول “داعش”
مدنيون في ريف القامشلي يمنعون رتلاً أمريكياً من دخول قراهم
معركة إدلب المرتقبة: الحدود والأبعاد
مصر .. الحكم بالسجن المؤبد على أكثر من 10 متهمين بالقتال مع “جبهة النصرة” في سورية
الحب في زمن الكورونا (8)
لبنان يفتح الحدود البرية مع سورية لعودة اللبنانيين يومي 23 و25 حزيران
المعلم: العقوبات الاقتصادية الأمريكية تهدف إلى خنق إرادة الشعوب الحرة
«قيصر» نافذاً من اليوم: طهران تؤكد دعمها لدمشق

اليمن: تجدّد اشتباكات أبين رغم «الرقابة» السعودية

تجدّدت، يوم أمس، الاشتباكات في محافظة أبين بين القوات الموالية للرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، وتلك التابعة لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» الموالي لأبو ظبي. وعلى رغم وجود مراقبين عسكريين سعوديين قَدِموا أوّل من أمس من مقرّ قوات التحالف السعودي ــــ الإماراتي في مدينة عدن إلى مناطق التماس بين الطرفين في مدينة زنجبار، مركز المحافظة، أفيد عن تجدّد هجمات قوات هادي على مواقع «الانتقالي». وكان التحالف قد أعلن، الإثنين الماضي، هدنة بين وكلائه في أبين، وذلك في أعقاب استعار المعارك، وتمكّن الألوية التابعة لشخصيات في حكومة هادي من إسقاط مواقع مهمّة لـ«الانتقالي»، واستهدافها تعزيزات للأخير في داخل زنجبار، للمرّة الأولى منذ اندلاع المواجهات، وفق ما أفادت به مصادر محلية . 

وبعد ساعات من وصول مراقبيها إلى أبين، استدعت السعودية المسؤولين اليمنيين الموالين لها من القاهرة إلى الرياض حيث بدأوا ليل الخميس ــــ الجمعة اجتماعات مع الرئيس المستقيل. ووفقاً لما نقلته صحيفة «عكاظ» السعودية عن مصدر عسكري، فإن الاجتماعات التي يحضرها أيضاً سفراء «الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن» تستهدف «الترتيب للمرحلة القادمة، ومناقشة آلية تنفيذ اتفاق الرياض بكامل بنوده وفقاً للتسلسل الزمني».

 

الأخبار