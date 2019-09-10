اليمن.. الحوثي يوجه رسالة للإمارات

دعا القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد علي الحوثي الإثنين 9/9/2019 قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تمكين مواطنيها من حقهم الديمقراطي بدلا من الخوض في حروب باليمن.



وقال الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، على حسابه في "تويتر": "‏ندعو قيادة الإمارات إلى الإصغاء لمطالب مواطنيها وتمكينهم من حقهم الديمقراطي الذي يتطلعون إليه".



وأضاف: "من الغريب أن يدعي حكام الإمارات خوض الحروب لحماية حرية الآخرين، بينما يفقدها مواطنوها".



واعتبر ‏أن "سعادة المواطن الإماراتي منحه مايتطلع إليه من رفاه حقوقي بما يمثل من اعتزاز حقيقي بالثقة به وذلك من خلال ممارسته لدوره في المشاركة الحقيقية في تمثيل الشعب عبر الانتخابات الحرة غير المقيدة او المختزلة".



وخلص الحوثي بالقول: "هذه هي المعركة الحقيقية التي يجب خوضها بدلاً من المغامرات والحروب العبثية باليمن".