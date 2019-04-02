اليمن: استهداف مرتزقة العدوان السعودي بصاروخ

أطلقت القوة الصاروخية اليمنية صاروخاً بالستياً من طراز “بدر1 بي” على تجمعات لمرتزقة العدوان في جبهة حيران في محافظة حجة صباح اليوم.



ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر عسكري في القوة الصاروخية قوله: إن الصاروخ أصاب هدفه موقعاً خسائر كبيرة في صفوف مرتزقة الغزاة وآلياتهم.



وأضاف المصدر: إن الجيش اليمني واللجان دمروا كذلك وأعطبوا عدداً من العربات والآليات العسكرية خلال كسرهم زحفاً للمرتزقة غرب حيران, حيث قتل وأصيب عدد كبير منهم.



وأشار المصدر إلى أنه تم تطهير واستعادة عدد من المواقع في جبهة المدفون في نهم بعد تكبيد العدو خسائر بشرية ومادية كبيرة.



إلى ذلك أغارت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليمنية، اليوم، على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي شرق جبل النار وغرب مثلث عاهم في محافظة حجة بمساندة وحدة المدفعية ما أسفر عن مقتل وجرح عدد منهم.