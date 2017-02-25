اليمن: إسقاط طائرة إف 16 تابعة لتحالف العدوان ومقتل جندي إماراتي

أعلن مصدر عسكري يمني إسقاط طائرة إف 16 في نجران تابعة لتحالف العدوان الذي تقوده قوات نظام بني سعود.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن المصدر قوله إن “الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنا أمس من إسقاط طائرة إف16 تابعة للعدوان في جبهة نجران”.

وكانت وكالة أنباء النظام السعودي نقلت عن التحالف اعترافه في بيان في وقت سابق أمس بتحطم طائرة حربية أردنية في منطقة نجران جنوب غرب السعودية بينما اعترفت الإمارات بمقتل أحد جنودها خلال مشاركته بالعدوان على اليمن.

إلى ذلك أشار مصدر عسكري يمني آخر إلى تمكن وحدات القناصة في الجيش اليمني واللجان الشعبية من قنص جنديين سعوديين الأول في موقع العبادية بجيزان والآخر في رقابة عليب بنجران لافتا إلى أن القوة المدفعية اليمنية استهدفت موقع الدفينة العسكري السعودي بعدد من القذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة.

وقال المصدر إن وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية تصدت لزحف قوات نظام بني سعود ومرتزقته باتجاه موقع الشبكة العسكري ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة.

من جهة أخرى اعترفت الإمارات أمس بمقتل أحد جنودها خلال مشاركته بالعدوان الذي يقوده النظام السعودي على اليمن.

ولم يذكر الجيش الإماراتي في إعلانه الذي نقلته وكالة أنباء الامارات أي تفاصيل عن طريقة مقتل الجندي وفي أي منطقة من اليمن.

ويشن النظام السعودى مدعوما من مشيخات الخليج منذ نحو عامين عدوانا على اليمن يستخدم خلاله أسلحة محرمة دوليا ما خلف عشرات آلاف القتلى والمصابين وأدى الى تدمير كبير طال الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية فى اليمن.

وكالات