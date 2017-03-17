اليمن: إسقاط طائرة أباتشي تابعة للتحالف والإمارات تقر بمقتل أحد جنودها

أعلن مصدر عسكري يمني أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليمنية أسقطت طائرة أباتشي تابعة لتحالف العدوان السعودي في محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن المصدر قوله أمس إن “الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة في منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه”.

إلى ذلك دكت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية أمس تجمعات لمرتزقة العدوان شرق المخا بمحافظة تعز ما أدى الى سقوط قتلى ومصابين في صفوفهم.

كما أكد المصدر قنص جنديين سعوديين في موقع الطلعة بنجران وموقع الدخان في جيزان مبيناً أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت مواقع لقوات نظام بني سعود في الجوازات بالطوال والطنانة والبيت الأبيض والعبادية في جيزان محققة اصابات مباشرة فضلا عن تدمير آليتين لمرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي قبالة جيزان.

وتأتي عمليات الجيش اليمني واللجان الشعبية ردا على مواصلة طيران نظام بنى سعود عدوانه على اليمن واستخدامه اسلحة محرمة دوليا.

وكان الجيش اليمنى احبط في وقت سابق أمس محاولة زحف لمرتزقة نظام بني سعود قبالة نجران واوقعوا عددا منهم قتلى ومصابين.

- من جهة أخرى اعترفت قيادة القوات المسلحة في الإمارات بمقتل أحد جنودها خلال مشاركته في العدوان المتواصل لقوات تحالف بني سعود على اليمن.

وأشارت وكالة الأنباء الاماراتية إلى أن القتيل يحمل رتبة عريف أول في الجيش الإماراتي.

وتكبدت القوات الإماراتية خسائر في اليمن إذ قتل نحو 85 من جنودها بينهم أكثر من خمسين قضوا في أيلول 2015 في محافظة مأرب شرق صنعاء.

وتشارك الإمارات في “التحالف” الذي يقوده نظام بني سعود ويشن عدوانا متواصلا على اليمن منذ آذار 2015.

وكان مصدر عسكري يمني أعلن في وقت سابق أمس أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليمنية أسقطت طائرة أباتشي تابعة لتحالف العدوان السعودي في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وكالات