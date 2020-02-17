اليمن: إحراق آلية عسكرية سعودية و”أنصار الله” تتوصل لاتفاق مع السعودية يخص الأسرى

تمكنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، أمس الأحد، من إحراق آلية تابعة للقوات السعودية في منطقة جيزان جنوب غربي السعودية.



ووفقاً لقناة “المسيرة” اليمنية، فإن “أنصار الله” أكدت استهداف آلية تحمل جنوداً سعوديين، قبالة قطاع الدائر في جيزان، ما أدى إلى احتراقها، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



أيضاً، ذكرت “أنصار الله” أنها نفذت غارات على مواقع عسكرية في أبواب الحديد في عسير جنوب غربي السعودية، ما أسفر عن “سقوط قتلى في صفوف الجيش السعودي”.



وكانت القوات المسلحة اليمنية، أسقطت مساء الجمعة، طائرة حربية من نوع “تورنيدو” تابعة لـ “التحالف العربي” بقيادة السعودية، والذي يشن حرباً على اليمن منذ سنوات، وذلك بواسطة صاروخ من نوع أرض جو متطور.



وتأتي الاستهدافات اليمنية للسعودية رداً على القصف السعودي المتواصل لمحافظات عدة في اليمن منذ أكثر من 5 سنوات، والذي أسفر عن آلاف الضحايا والجرحى، وسط انتشار الأمراض المعدية والمجاعة بين اليمنيين.



من جهة ثانية، أكد المتحدث باسم “أنصار الله” محمد عبد السلام، التوصل لاتفاق يقضي بإجراء عملية تبادل يفرج بموجبها عن 1400 أسير من الطرفين.



حيث قال رئيس وفد “أنصار الله” محمد عبد السلام خلال لقاء الأردن في تغريدة على موقع “تويتر”: “تنفيذاً لاتفاق السويد والتزاماً بالمبادئ التي جرى التوافق عليها في ملف الأسرى والمفقودين، تم الاتفاق مؤخراً في لقاء الأردن على إجراء عملية تبادل أسرى بينهم سعوديين وسودانيين”.



تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق المذكور حصل في ختام اجتماع استمر لـ 7 أيام في العاصمة الأردنية عمان، برعاية الأمم المتحدة.