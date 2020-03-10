اليمن.. أنصار الله: تعلن إسقاط طائرة استطلاعية للتحالف العربي جنوب الحديدة

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي، في محافظة الحديدة غرب اليمن.



وقالت أنصار الله عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن الجماعة تمكنت من "إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان (التحالف العربي)، أثناء تحليقها في سماء منطقة الفازة بمديرية التحيتا (جنوب الحديدة)".



وأضافت "تم إسقاط الطائرة أثناء قيامها بأعمال عدائية".



ولم تورد "المسيرة" تفاصيل أضافية عن عملية إسقاط الطائرة التي يعتقد أنها مسيرة.



يأتي ذلك عقب ساعات من اتهام أنصار الله، التحالف العربي، بخرق أجواء مناطق الخمسين والمنظر وسيتي ماكس وكيلو 16 في الحديدة، بـ 5 طائرات حربية وأخرى استطلاعية.



وكانت أنصار الله، أعلنت مطلع مارس الجاري، تمكن دفاعاتها من إسقاط طائرة استطلاع للتحالف العربي، "أثناء قيامها بأعمال عدائية" في مدينة الدريهمي جنوب الحديدة.



وكشفت الجماعة في 23 فبراير المنصرم، عن امتلاكها 4 منظومات جديدة للدفاع الجوي هي "ثاقب1، ثاقب2، ثاقب3، وفاطر1"، قالت إنها طورتها بخبرات يمنية.



سبق ذلك منتصف الشهر ذاته، إعلان "أنصار الله" إسقاط مقاتلة تابعة للتحالف العربي نوع تورنيدو أثناء تحليقها في سماء محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، بصاروخ أرض جو.