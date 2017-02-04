اليابان تُصنع ميداليات «طوكيو2020» من الهواتف القديمة حفاظاً على البيئة

دعا منظمو دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، الشعب الياباني إلى مبادرة خضراء للتبرع بالأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة القديمة في سبيل إعادة تدويرها، للحصول على المعادن والتي يجري استخدامها لإنتاج الميداليات.



وتتطلع اليابان إلى استخدام المعادن الموجودة في الأجهزة من أجل تصنيع الميداليات البرونزية والفضية والذهبية اللازمة لتويج الفائزين في المباريات والبالغ عددها 5 آلاف ميدالية، وتقدر نسبة الذهب المستخرج من نفايات اليابان الإلكترونية بـ 16 في المئة، بينما تقدر نسبة الفضة المستخرجة بـ 22 في المئة.



وتسعى إدراة الدورة إلى إشراك المواطنين للعب دور في التحضيرات الخاصة بالألعاب، كما أنها تستجيب في شكل مباشر للتوصية الرابعة من جدول أعمال الألعاب الأولمبية 2020 التي تنص على أن تعمل الدول على دمج الاستدامة في كل جوانب التخطيط والتنفيذ للألعاب، وفق ما نشر موقع «غوزاميدو».



وتبدأ اللجنة الأولمبية اليابانية بوضع 2400 صندوق تجميع في المكاتب ومحلات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمتاجر ابتداءً من الأول من نيسان (أبريل) المقبل، للبدء في جمع المعادن المطلوبة، ويعتبر هذا التحرك الأول من نوعه من أجل تحسين دمج فكرة الاستدامة ضمن دورات الألعاب الأولمبية المستقبلية.



وتأمل اللجنة بجمع ثمانية أطنان من المعادن من أجل دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين، إذ تحتاج إلى 40 كيلوغراماً من الذهب و4920 كيلوغراماً من الفضة و2944 كيلوغراماً من البرونز، والتي ستنتج طنين من الميداليات اللازمة لدورة طوكيو 2020 والألعاب الأولمبية للمعاقين.

وكالات