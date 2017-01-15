اليابان تفشل في إطلاق صاروخ صغير على متنه قمر صناعي

فشلت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية اليوم في عملية إطلاق صاروخ صغير يحمل قمراً صناعياً بسبب تعطل أنظمة الاتصالات.

ونقلت رويترز عن متحدثة باسم الوكالة قولها في بيان إن “الوكالة أطلقت الصاروخ “اس اس 250″ من مركز أوتشينورا الفضائي جنوب البلاد لكنها لم تتمكن من استقبال البيانات من الصاروخ الذي سقط مرة أخرى على الأرض في بقعة متوقعة سلفا”.

ويبلغ طول الصاروخ نحو عشرة أمتار ونصف قطره 50 سنتيمترا وكان يحمل قمرا صناعيا يزن ثلاثة كيلوغرامات وطوله /35/ سنتيمترا لالتقاط صور للأرض وجمع بيانات أخرى.

وكانت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أرجأت إطلاق الصاروخ في الـ 11 من كانون الثاني بسبب الرياح القوية.

وكالات