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اليابان تعلّق إنتاج مقاتلات الجيل الخامس

 

ذكرت وسائل إعلام روسية أن اليابان علّقت حاليا مشروع إنتاج طائرات مقاتلة من الجيل الخامس.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن "جميع الأعمال المتعلقة بتطوير وإنتاج مقاتلات الجيل الخامس في اليابان علّقت حاليا، لحين تمكن الخبراء في البلاد من إيجاد حلول تتعلق بمسائل الإنفاق على أنشطة البحث العلمي المخصصة لهذا الغرض".

ونوهت بعض المصادر إلى أن "عدم وجود بدائل عن تطوير هذا الجيل من المقاتلات في اليابان دفع الخبراء في وزارة الدفاع هناك إلى التفكير بالحصول على دفعة إضافة من مقاتلات الجيل الخامس F-35، أو العمل على إجراء تعديلات على طائرات Mitsubishi F-2 الشبيهة بمقاتلات F-16 التي تخدم في القوات الجوية اليابانية منذ العام 2000".

تجدر الإشارة إلى أن الخبراء اليابانيين كانوا قد تتدربوا بالفعل على تجميع مقاتلات الجيل الخامس "F-35A Lightning II" التي تعاقدت اليابان على شرائها مسبقا مع شركة " Lockheed Martin" الأمريكية.


المصدر: لايف. رو

 

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