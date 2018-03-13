اليابان تعلّق إنتاج مقاتلات الجيل الخامس

ونوهت بعض المصادر إلى أن "عدم وجود بدائل عن تطوير هذا الجيل من المقاتلات في اليابان دفع الخبراء في وزارة الدفاع هناك إلى التفكير بالحصول على دفعة إضافة من مقاتلات الجيل الخامس F-35، أو العمل على إجراء تعديلات على طائرات Mitsubishi F-2 الشبيهة بمقاتلات F-16 التي تخدم في القوات الجوية اليابانية منذ العام 2000".