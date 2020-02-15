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الولايات المتحدة وإيران على حافة الحرب بعد مقتل جنرال إيراني

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف، يوم السبت، أن أمريكا وإيران أصبحتا قاب قوسين أو أدنى من الحرب بعد مقتل قاسم سليماني.

وقال وزير الخارجية الإيراني ل شبكة تلفزيون "إن بي سي نيوز"، في الإشارة إلى اغتيال القوات الأمريكية للجنرال سليماني، إن "ذلك بداية نهاية الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وكنا قاب قوسين أو أدنى من الحرب لأن الولايات المتحدة قامت بعمل عدواني ضد إيران".

ولم تتجاهل إيران العمل العدواني الأمريكي، وقامت برد بقصف قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق بالصواريخ.

وقال وزير الخارجية الإيراني عن رد فعل بلاده: "أردنا أن نُظهر للولايات المتحدة أنه لا يمكنها أن تهين إيران، وأن العمل ضد إيران تترتب عليه عواقب".


وأصيب أكثر من 100 شخص من العسكريين الأمريكيين الموجودين في القاعدة العسكرية التي تعرضت للقصف الصاروخي في 8 يناير/كانون الثاني، برضوض طفيفة حسب البنتاغون.