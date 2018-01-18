الولايات المتحدة تقرر “تجميد” نصف الأموال المخصصة للأونروا

وأعلنت وزارة الخارجية أنه ومن أصل 125 مليون دولار من المساهمات الطوعية لهذه الوكالة للعام 2018، أكدت واشنطن دفع “شريحة أولى” بقيمة 60 مليون دولار خصوصاً لدفع الرواتب في المدارس والمرافق الصحية في الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الخارجية أنه ومن أصل 125 مليون دولار من المساهمات الطوعية لهذه الوكالة للعام 2018، أكدت واشنطن دفع “شريحة أولى” بقيمة 60 مليون دولار خصوصاً لدفع الرواتب في المدارس والمرافق الصحية في الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتابع مسؤول في الوزارة أنه “من دون هذا المال .. فإن عمليات الأونروا كانت مهددة”.

وتابع مسؤول في الوزارة أنه “من دون هذا المال .. فإن عمليات الأونروا كانت مهددة”.

إلا أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت صرحت أن واشنطن “ستجمد” الـ65 مليون دولار المتبقية حتى إشعار آخر، “لقد تم تجميد المبلغ وليس إلغاؤه”.

إلا أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت صرحت أن واشنطن “ستجمد” الـ65 مليون دولار المتبقية حتى إشعار آخر، “لقد تم تجميد المبلغ وليس إلغاؤه”.