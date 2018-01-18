الولايات المتحدة تقرر “تجميد” نصف الأموال المخصصة للأونروا
قررت الولايات المتحدة الأمريكية “تجميد” نصف الأموال المخصصة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في رسالة تحدٍ جديدة إزاء الأمم المتحدة وضربة قوية للفلسطينيين.
وأعلنت وزارة الخارجية أنه ومن أصل 125 مليون دولار من المساهمات الطوعية لهذه الوكالة للعام 2018، أكدت واشنطن دفع “شريحة أولى” بقيمة 60 مليون دولار خصوصاً لدفع الرواتب في المدارس والمرافق الصحية في الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتابع مسؤول في الوزارة أنه “من دون هذا المال .. فإن عمليات الأونروا كانت مهددة”.
إلا أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت صرحت أن واشنطن “ستجمد” الـ65 مليون دولار المتبقية حتى إشعار آخر، “لقد تم تجميد المبلغ وليس إلغاؤه”.
وتطالب الولايات المتحدة التي تواصل انتقاد الأمم المتحدة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم قبل عام بـ”مراجعة في العمق لطريقة عمل الأونروا وتمويلها”، كما تطالب بمساهمة أكبر من الدول الأخرى لأنها لا تريد أن تستمر في تحمل 30% من تمويل هذه الوكالة.
المصدر: وكالات
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