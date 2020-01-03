الولايات المتحدة تغتال قاسم سليماني بضربة جوية في العراق

أكد التلفزيون الرسمي العراقي نبأ استشهاد الجنرال الإيراني قاسم سليماني وأبو المهندس بقصف استهدف سيارتهم على طريق مطار بغداد.



وكانت وسائل إعلام أكدت استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد قوة القدس قاسم سليماني بقصف صاروخي مروحي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.



يأتي ذلك بعد قصف نفذّه طيران مروحي بعد عملية قصف صاروخي، في وقت تحدثت فيه خلية الإعلام الأمني عن “سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي ما أدى الى احتراق عجلتين اثنين وإصابة عدد من المواطنيين”.

وتحدثت مصادر عن سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي قرب مقر الوحدات الاستشارية للتحالف الدولي وهي تقع في محيط مطار بغداد، وسط معلومات عن قصف نفذّه طيران مروحي بعد عملية القصف الصاروخي.

و أعلن البنتاغون رسمياً قيام الولايات المتحدة الأميركية باغتيال قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامي في إيران، قاسم سليماني، بتوجيه من الرئيس الأميركي.



وقال البنتاغون في بيان رسمي “بتوجيه من الرئيس ترامب قتل سليماني كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج”.



واعتبر البنتاغون أن “سليمان كان يعمل بنشاط على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأميركيين في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة”، وأضاف “كان الجنرال سليماني وقوة القدس التابعة له مسؤولين عن مقتل المئات من الجنود الأميركيين وقوات التحالف وإصابة آلاف آخرين”، بحسب البيان.​



ترامب من جهته لم يعلق بعد، لكنه وضع على حسابه على “تويتر”، صورة العلم الأميركي.



في حين قالت قناة “فوكس نيوز” الأميركية إن “القوات الأميركية في المنطقة تدخل حالة الإنذار القصوى”، عقب اغتيال سليماني ومعه أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق.



محاربون قدامى في الولايات المتحدة قالوا إن “قواتنا في العراق هي الليلة في خطر أكبر مما كانت عليه على مدى وقت طويل”.



*سيناتور ديمقراطي: هل اغتلنا ثاني أقوى رجل في إيران دون تفويض من الكونغرس؟



السيناتور الديمقراطي في الكونغرس الأميركي، كريس ميرفي، تسائل عبر صفحته على “تويتر”، “هل اغتالت أميركا ثاني أقوى رجل في إيران من دون تفويض الكونغرس؟”، وأضاف ميرفي “أميركا قد تطلق باغتيال سليماني حرباً إقليمية واسعة محتملة”.

ووعد المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي" بالانتقام لمقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الحرس الثوري الإسلامي.

وقال خامنئي في تصريحه الذي أعلن فيه الحداد لثلاثة أيام على مقتل الجنرال "الانتقام الصعب ينتظر من تلطخت أيديهم بدمائه (سليماني) وكذلك بدماء الشهداء الآخرين."



وأضاف خامنئي أن "غياب سليماني يشعرنا بالمرارة، لكن الكفاح سيتواصل لحين تحقيق النصر وجعل حياة المجرمين أشد مرارة".



وأشار خامنئي إلى أن مقتل سليماني سيضاعف الدافع للمقاومة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

ستتلقى الولايات المتحدة الأمريكية ردا قاسيا مدويا وعلى مستوى المنطقة هذا ما أكده وزير الدفاع الإيراني :العميد أمير حاتمي

وجاء في البيان: "سننتقم لدم الجنرال سليماني من جميع الجناة والمجرمين".

وقال وزير الدفاع الإيراني: "هذه الجريمة برهان قاطع على شر الشيطان الأكبر (أمريكا)".

يتبع