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الولايات المتحدة تعرقل افتتاح معبر “القائم” العراقي الحدودي مع سوريا

أكدت مصادر مطلعة في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، أن أميركا عارضت افتتاح معبر القائم الحدودي مع سوريا.


المصادر قالت لـ الحل العراقي إن «المعبر سيكون جاهزاً من الناحية الفنية والأمنية مطلع شهر أيلول المقبل، وكان الاتفاق مع الجانب السوري أن يكون الافتتاح في شهر تشرين الأول من العام الحالي، لكن الاعتراضات الأميركية تؤجل افتتاح المعبر»

وأضاف أن «الأميركيين أبلغوا حكومة الأنبار المحلية وعدد من المسؤولين في بغداد مخاوفهم من افتتاح المعبر الذي قد يُسهل عمليات نقل الأسلحة، ويكون ممراً لإيران باتجاه الأراضي السورية».

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية قد فتحت في وقتٍ سابق، ملفاً للتحقيق بقيام إيران ببناء معبرٍ سري لتهريب السلاح والنفط في منطقتي القائم والبوكمال الحدوديتين بين العراق وسوريا.

وقتها قالت مصادر عسكرية من القيادة، لـ الحل العراقي ، إنه «بعد ورود معلومات أمريكية تحدثت عن قيام إيران ببناء معبر سري لتهريب السلاح والنفط في منطقتي القائم والبوكمال، تم فتح تحقيق في الأمر، لمعرفة صحة المعلومات من عدمها».

فيما أكد عضو مجلس محافظة الأنبار فهد الراشد، أن معبر القائم الحدودي مع سوريا، يخضع للأعمار والصيانة وسيتم افتتاحه قريبا.

الراشد قال إن «هيئة المنافذ الحدودية وبالتعاون مع حكومة الأنبار المحلية، بدأت بالعمل على إعادة تأهيل المعبر الحدودي مع سوريا، كونه تعرض للدمار الكامل أثناء سيطرة تنظيم داعش عليه».

 


الحل العراقي