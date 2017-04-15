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الولايات المتحدة تصعد استفزازاتها لبيونغ يانغ بتدريبات عسكرية في جزيرة يابانية

صعدت الولايات المتحدة استفزازاتها المسببة للتوتر في شبه الجزيرة الكورية بالإعلان اليوم عن تدريبات عسكرية نفذها عسكريوها في قاعدة جوية يابانية.

وأفادت وكالة الأنباء اليابانية كيودو بأن قادة عسكريين أمريكيين أجروا تدريبات واختبارات عسكرية في قاعدة كادينا الجوية في جزيرة أوكيناوا اليابانية مشيرة إلى أن هذه التدريبات جرت خلال الفترة الممتدة من الـ 12 إلى الـ 14 من الشهر الجاري وتم الإفصاح عنها الآن فقط.

وتواصل واشنطن توتير الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية عبر إجراء مناورات دورية مشتركة مع كوريا الجنوبية تعتبرها بيونغ يانغ تهديداً لأمنها القومي واستفزازا في وقت تروج حالياً وسائل إعلام أمريكية معلومات حول تهديدات أمريكية بشن حرب تسميها بـ “استباقية”.

وحذرت الصين عبر وزير خارجيتها وانغ يي مجدداً أمس من عواقب استخدام القوة العسكرية ضد كوريا الديمقراطية.

وكالات

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