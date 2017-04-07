الولايات المتحدة تشن عدوانا على إحدى قواعدنا الجوية في المنطقة الوسطى

أكد مصدر عسكري تعرض إحدى قواعدنا الجوية فجر اليوم لضربة صاروخية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال المصدر.. ” تعرضت إحدى قواعدنا الجوية في المنطقة الوسطى فجر اليوم لضربة صاروخية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ما أدى إلى وقوع خسائر.



إلى ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن بلاده عدوانا على قاعدة جوية سورية بعدد من الصواريخ الموجهة.



وقال ترامب.. ” أمرت الليلة بتوجيه ضربة عسكرية على قاعدة جوية في سورية ” معتبرا أن عدوان بلاده على الأراضي السورية يصب ” في مصلحة الأمن القومي الحيوي الأمريكي”.



ويأتي هذا العدوان الأمريكي بعد الحملة الاعلامية المغرضة لعدد من الدول التي تقود الحرب الإرهابية على سورية أثر ما حدث في بلدة خان شيخون بريف ادلب.



وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة نفت في بيان لها الثلاثاء الماضي نفيا قاطعا مزاعم وادعاءات وسائل الاعلام الشريكة في جريمة سفك الدم السوري حول استخدام الجيش العربي السوري مواد كيميائية في بلدة خان شيخون بريف ادلب مؤكدة أنه لم ولن يستخدمها في أي مكان أو زمان لا سابقا ولا مستقبلا وأن المجموعات الارهابية ومن يقف خلفها تتحمل مسؤولية استخدام المواد الكيميائية والسامة والاستهتار بحياة المواطنين الأبرياء لتحقيق أهدافها وأجنداتها الدنيئة.



وتعمد الدول والكيانات والانظمة الداعمة للارهابيين الى اختلاق الاكاذيب للتدخل المباشر فى استهداف مواقع سورية بعد كل هزيمة تتعرض لها التنظيمات الارهابية التى تعرضت خلال الايام القليلة الماضية لضربات قاصمة فى العديد من المناطق بأرياف دمشق وتدمر ودير الزور وحماة واللاذقية على يد الجيش العربى السورى وحلفائه.



وارتكبت طائرات “التحالف الامريكى” عشرات المجازر ضد السوريين في أرياف حلب والحسكة ودير الزور والرقة واخرها المجزرة التى راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين عندما قصفت طائرات التحالف في اذار الماضى قرية المنصورة بريف الرقة.



وسبق للولايات المتحدة أن استهدفت مواقع للجيش العربى السورى في اطار دعمها المفضوح لتنظيم /داعش/ الارهابى عندما اعتدت 4 مقاتلات أمريكية فى أيلول الماضى على أحد مواقع الجيش العربى السورى في جبل الثردة بريف دير الزور الجنوبى الشرقى الامر الذى مكن ارهابيى تنظيم /داعش/ من السيطرة على الجبل حيث اعتبرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة يومها أن العدوان دليل قاطع على دعم الولايات المتحدة وحلفائها لتنظيم /داعش/ وغيره من التنظيمات الارهابية الاخرى ويفضح زيف ادعاءاتهم فى محاربة الارهاب.



وفى سياق متصل سارع ما يسمى /الائتلاف السورى المعارض/ المعروف بأنه احدى ادوات الدول المتامرة على سورية الى الترحيب بالعدوان الامريكى حيث قال رئيس الدائرة الاعلامية فى /الائتلاف/ احمد رمضان لوكالة الصحافة الفرنسية.. ان //الائتلاف يرحب بالضربة.. وما نأمله استمرار الضربات وأن تكون هذه الضربة بداية”.



وزعم رمضان ان العدوان الامريكى //يوجه رسالة بأن المجتمع الدولى يمكنه تجاوز السلوك الروسى بتعطيل مجلس الامن كمؤسسة مسؤولة عن السلم الدولي”.



وسبق للائتلاف المعروف بدعمه للتنظيمات الارهابية التى تقتل السوريين وتدمر البنى التحتية أن دعا الى استجلاب التدخل الخارجى المباشر في سورية فى اطار تنفيذه أوامر مشغليه فى كيان الاحتلال الاسرائيلى والنظامين السعودى والتركى وغيرهم من الانظمة المعادية للسوريين.



وكان مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فلاديمير سافرونكوف حذر بعد جلسة لمجلس الامن امس الولايات المتحدة من مغبة الاقدام على توجيه ضربة عسكرية لسورية مشددا على ان مثل هذه الخطوة قد توءدى الى //نتائج سلبية//.



وقال سافرونكوف //اذا حصل عمل عسكرى فان كل المسوءولية ستقع على كاهل اولئك الذين بادروا الى مثل هكذا عمل مأساوى وملتبس”.



وشدد المندوب الروسى على انه كان //صريحا// خلال اجتماع مجلس الامن وقال.. //علينا التفكير فى النتائج السلبية// مضيفا.. //انظروا الى العراق.. انظروا الى ليبيا البلدين اللذين ادى تدخل الغربيين فيهما عسكريا الى اغراقهما فى الفوضى”.

سانا