الوكيل القانوني وزوجة قتيل زوج نانسي عجرم يكشفات تفاصيل لم تعرض على الإعلام

الوكيل القانوني وزوجة قتيل نانسي عجرم يكشفات تفاصيل لم تعرض على الإعلامكشف الوكيل القانوني لعائلة العامل السوري الذي قتله زوج نانسي عجرم ، عن تفاصيل ومجريات التحقيقات التي يتم تداولها بشكل غير دقيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي .





وفي حديث مع موقع “صاحبة الجلالة” ، أوضح المحامي والمستشار عادل خليان ، الوكيل القانوني لعائلة العامل السوري محمد حسن الموسى ، أن عدد الرصاصات التي اخترقت جسده 18 وليس 17 رصاصة، وهي 11 منها الأمام و7 من الخلف.

ونفى المحامي كل ما يقال عن تسلم عائلة العامل السوري لجثته بعد مفاوضات مع عائلة عجرم ، مؤكداً أنه لم تكن هناك مفاوضات على الإطلاق.



وبين المحامي أنه تم استدعاء زوجة العامل السوري الموسى، وخضعت لاستجواب على مدى أربع ساعات .



كما أكد المحامي أنه لم يتم استدعاء الفنانة اللبنانية نانسي عجرم للتحقيق بعد ، وجل ما حدث هو إرسال طبيب شرعي للكشف عن إصابتها.



وأفاد المحامي خليان أنهم الآن ينتظرون نتائج تحاليل الأدلة الجنائية للهواتف والكاميرات في فيلا نانسي عجرم.



بدورها، زوجة العامل السوري أكدت أنه كان يعمل في فيلا عجرم بعد أن وعدوه براتب شهري 800 دولار وسكن للعائلة، مضيفة : “دم زوجي برقبته ورقبة زوجته “.



يذكر أن العامل السوري محمد حسن الموسى ، قتل على يد فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بذريعة أنه دخل الفيلا ليسرق، فيما تحدثت بعض التقارير عن وجود متورط آخر ساهم في قتل العامل السوري لكون الرصاصات وجدت في جسده من الأمام والخلف.