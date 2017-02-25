الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تفي بالتزاماتها في الملف النووي

أقرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير جديد أمس أن إيران تفي بالتزاماتها في الملف النووي وأن جميع أنشطتها النووية تجري في إطار الاتفاق النووي الموقع مع دول “خمسة زائد واحد”.



ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن ممثل إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا رضا نجفي قوله إن “التقرير الجديد يشبه بشكل عام التقرير السابق وقد أضيفت إليه التطورات الفنية منذ زمن التقرير السابق وحتى اللحظة” مشيرا إلى أن أهم تطور ذكره التقرير هو ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي “اي ار 8” وهو إقرار باستمرار النشاطات المتعلقة بالأبحاث والتطوير النووي الإيراني وفقا للبرنامج طويل الأمد والمعلن من قبل إيران.



وأشار أول تقرير فصلي خلال العام 2017 وضع أمس في متناول 35 عضوا من أعضاء مجلس حكام الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا حول تنفيذ الاتفاق النووي إلى أن ايران تفي بالتزاماتها في إطار الاتفاق الذي وقع مع دول خمسة زائد واحد مضيفا إن طهران لم تخصب اليورانيوم بدرجات محظورة ولم تخزن احتياطيا غير قانوني من اليورانيوم المنضب أو المياه الثقيلة.



وكانت إيران ودول خمسة زائد واحد التي تضم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين إضافة إلى ألمانيا أعلنت رسميا في تموز عام 2015 توقيع الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي ينص عند تنفيذه على رفع العقوبات والحظر تدريجيا عن إيران مقابل تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم.

وكالات