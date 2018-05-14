الوفد السوري يرفض المشاركة في برنامج تدريب الطيران بالأردن دون وجود العلم السوري

رفض الوفد السوري الذي انطلق في بعثة وزارة النقل للطيران المدني إلى الأردن لحضور برنامج التدريب المقرر هناك، المشاركة في برنامج التدريب بسبب عدم وجود علمنا السوري بين أعلام الدول المشاركة المرفوعة بساحة المركز.

وبين مصدر في وزارة النقل أنه “بعد وصول الوفد السوري المشارك إلى مركز التدريب، لوحظ عدم وجود العلم الوطني بين دول الأعلام المشاركة والمرفوعة في الساحة وفي قاعات التدريب”.

وأشار المصدر إلى أنه ”على الفور أعلمت البعثة وزير النقل المهندس علي حمود بالموضوع ليأتي الجواب قاطعاً من دمشق أن لا اسـتمرار في الدورة التدريبية لأي أحد من أعضاء الوفد دون العلم العربي السوري”.

وطلب الوزير من رئيسة البعثة “المهندسة حلا علي خدوج المفتشة في مديرية سلامة الطيران المدني السوري، مواجهة السلطات الأردنية والمعنيين بالموضوع والتدريب تحت راية العلم السوري، وفي حال تعنتهم ورفضهم العمل فوراً للانسحاب من التدريب ومغادرة الأردن والبحث بخيارات وعروض أخرى”.

وأضاف المصدر أن “السلطات الأردنية وبعد استشارات فيما بينها قررت تدارك فعلتها النكراء وسارعت لوضع سارية لعلمنا الوطني ورفعه في ساحة المركز وفي القاعات المتاحة للتدريب، ليقبل الوفد السوري بعدها المشاركة في أعمال الدورة التدريبية”.

يذكر أن الدورة التي شارك بها بعثة وزارة النقل إلى مركز الأردن هي لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي ولإتمام شهادة دورة تطرية للمرحّلين الجّويين.

تلفزيون الخبر