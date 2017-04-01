الوظيفة الحلم

أعلنت شركة أميركية عن وظيفة براتب مغر لمدة 3 أشهر، قالت إنها «أفضل وظيفة على كوكب الأرض» يمكن أن يحصل عليها إنسان، وفق ما ذكرت صحيفة «التلغراف» البريطانية.



وستكون مهمة المرشح لهذه الوظيفة «الفاخرة» التي أعلنت عنها في ولاية تينيسي السفر عبر العالم فقط، مقابل راتب شهري مقداره 8 آلاف جنيه إسترليني (10 آلاف دولار أميركي).‏



وسيحظى الفائز بالوظيفة، لدى الشركة التي تعتبر نفسها «ناديا حصريا لأصحاب المنازل الفاخرة»، بالإقامة في 12 مكاناً فاخراً تقدر قيمتها بملايين الدولارات، ومشاركة خبراته في وسائل التواصل الاجتماعي.‏



وستتكفل الشركة بالإضافة إلى الراتب الشهري، بنفقات السفر لمدة 3 أشهر. وستسمح للمرشح أن يكون برفقة من يحب خلال الرحلة.‏

وكالات