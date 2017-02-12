الوردة الجورية بثلاثة آلاف و«الدبدوب» بأكثر من 100 ألف ليرة في فالنتاين حلب

اصطبغت أسواق حلب باللون الأحمر قبل حلول عيد العشاق (الفالنتاين)، وتندر بعض الأزواج في المناسبة بإهداء زوجاتهن أسطوانة غاز طليت بالأحمر في إشارة إلى أهمية الهدية المفقودة من السوق.

ونشطت حركة الأسواق التي وفرت هدايا خاصة بالعشاق على الرغم من ارتفاع ثمنها، حيث تجاوز سعر بعض أصناف «الدبدوب» الأحمر 100 ألف ليرة على حين وصل ثمن الوردة الجورية الحمراء الواحدة إلى 3 آلاف ليرة.

وأوضح صاحب محل للألبسة النسائية في شارع الماركات بحي الموكامبو أن الألبسة الحمراء المخصصة لعيد الحب كادت تنفذ من محله قبل يومين من حلول العيد، في حين ابتكرت ورشة لصناعة الألبسة أصنافا خاصة بالعيد تناسب موديلاتها ومقاساتها الرجال والنساء والأطفال، واحتكرها أحد محال شارع الإكسبرس في حي الفرقان ولاقت إقبالاً كبيراً من المحتفلين بالمناسبة.

وأشار أحد المتسوقين في حي العزيزية إلى أن عيد العشاق، الذي يصادف بعد غد، له نكهة خاصة هذه السنة في حلب التي احتفلت به بشكل خجول خلال السنوات الأربع الماضية قبل أن تتحرر من الإرهاب في نهاية كانون الأول الفائت.

«ولاقت بيدونات مياه الشرب الحمراء المعروضة في محال الأدوات المنزلية إقبالاً ملحوظاً في ظل انقطاع مياه الشرب منذ شهر عن المدينة»، وفق قول صاحب محل في حي الجميلية.

المصدر: الوطن