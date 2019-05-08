الوحش الصاروخي السوري يشارك في المعارك من جديد.. شاهد!

ستدعم راجمات “جولان-1000” بقوة نيرانها وحدات فرقة الدبابات الرابعة في شمال حماة، إذ يقوم الجيش السوري بعمليات ضد الإرهابيين في هذه المنطقة بنشاط.



ظهرت صورة لهذه المركبة القتالية الفريدة إلى حد كبير، التي نشرت على خط المواجهة، والمُلقَبة بـ “الوحش الصاروخي”، على الإنترنت منذ أكثر من ستة أشهر، لم تظهر الجولان 1000 على عدسات الكاميرات.

في نوفمبر من العام الماضي، شاركت في العمليات في هضبة الصفا البركانية، حيث كانت هناك معركة شرسة مع مقاتلي تنظيم “داعش” الإرهابي. ثم تمكنت القوات السورية من الانتصار. بعد ذلك، لم يسمع أي شيء عنها.



ظهرت المعلومات الأولى حول إنشاء هذا النظام التفاعلي في أبريل من العام الماضي. وتسبب بصدى كبير. والسبب واضح

الخصائص المعلنة مثيرة للإعجاب: عيار الصواريخ 500 ملم ، ووزن كل منها نصف طن تقريبًا. مدى إطلاق النار 1500 متر فقط.



بعد العرض الأول لجولان 1000 لفترة طويلة كان يجري عليها تعديلات. في الخريف، أجريت الاختبارات التي اعتبرت ناجحة. على ما يبدو، فإن نجاح القوات السورية في المعارك في الصفا سيتكرر الآن.



وكالات