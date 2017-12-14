الوحدة وتشرين والاتحاد والجيش يتسابقون على صدارة الدوري الممتاز

تشهد الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة القدم سباقا على الصدارة بين فرق الوحدة وتشرين والاتحاد والجيش وحرفيي حلب فالثلاثة الأوائل متساوون بالنقاط برصيد 15 نقطة لكل منهم بينما يتأخر الفريقان الآخران بفارق نقطة واحدة عنهم.





فعلى ملعب حماة البلدي تبدو مهمة الوحدة صعبة في تحقيق الفوز عندما يلتقي مع الطليعة ولا سيما في ظل غياب لاعبيه أنس بوطة وشعيب العلي حتى نهاية مرحلة الذهاب وباسل مصطفى لمباراتين متتاليتين وحارسه طه موسى حتى نهاية الموسم نتيجة العقوبات التي فرضها عليه اتحاد كرة القدم بسبب شغب الملاعب في الجولة السابقة أثناء مباراته مع الاتحاد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما بالمقابل سيحاول الطليعة 11 نقطة استغلال ظروف منافسه وتقديم قصارى جهوده للفوز أمام جماهيره وتعديل موقعه في الترتيب.





و قال مدرب الطليعة خالد حوايني إن فريقنا يطمح لمواصلة عروضه الجيدة في الفترة الأخيرة وتحقيق الفوز على الوحدة على الرغم من صعوبة المباراة كون الفريق المنافس يتصدر فرق الدوري ويمتلك لاعبين جيدين وإن كان يعاني من بعض الغيابات بسبب العقوبات الاتحادية إلا أنه يملك لاعبي احتياط موهوبين وقادرين على تغيير مسار أي مباراة.





ولفت حوايني إلى أن فريقه فاز بمباراتين من أصل ثلاث في المراحل السابقة واقترب أكثر من فرق المقدمة لذا سيحاول جاهدا الاستمرار في هذا التقدم وإعادة الألق لكرة الطليعة التي تستحق أن تكون بالمقدمة مبينا أن الفوز على فريق كبير ومتصدر كالوحدة سيشكل دافعا قويا للاعبين لتقديم الأداء الأفضل في المباريات القادمة.





وعلى ملعب الباسل في اللاذقية ستكون الفرصة مواتية لتشرين بقيادة مدربه الجديد أنس مخلوف لتغيير صورته أمام جمهوره إذا ما أراد مواصلة المنافسة على الصدارة بعد الأداء المتواضع الذي قدمه في الجولات الأخيرة عندما يلتقي الكرامة 9 نقاط الذي يحاول هو الآخر نيل النقاط الثلاث رغم صعوبتها لمصالحة جماهيره والعودة إلى سكة الانتصارات.





وأوضح مدرب تشرين مخلوف أن جميع اللاعبين مصممون على الخروج بنتيجة إيجابية تليق بسمعة النادي وجماهيره الكبيرة منوها بأداء فريق الكرامة رغم الظروف التي يمر بها فهو حسب قول مخلوف ند قوي ويلعب كرة قدم متطورة.





ويسعى الجيش إلى زيادة نقاطه للاقتراب من الصدارة عندما يلتقي حرفيي حلب على ملعب رعاية الشباب في حلب وسيدخل الجيش هذه المباراة بحذر شديد فمنافسه اثبت انه قوي على ملعبه وقادر على قلب التوقعات وإذا ما فعلها الحرفيون سيكون الحصان الأسود في الدوري.





ويدخل الاتحاد هذه الجولة منقوصا حيث يغيب حسام العمر ومحمد ربيع سرور وإبراهيم الزين لعقوبات اتحادية طالتهم لشغب الملاعب بعد مباراتهم مع الوحدة وسيبذل ما بوسعه للخروج فائزا أمام الوثبة 9 نقاط عندما يلتقيه على ملعب خالد بن الوليد.





وأشار مدرب الوثبة حسان ابراهيم إلى أن فريقه يتطور من مباراة لأخرى وسيقدم ما بوسعه لتحقيق الفوز مبينا أن معظم لاعبي الفريق من المواهب الشابة ‏وتملك مهارات فنية جيدة يعول عليها في تحقيق نتائج إيجابية .





وسيلتقي الشرطة 12 نقطة مع الجهاد نقطة واحدة على ملعب الفيحاء بدمشق و المحافظة 10 نقاط مع النواعير 7 نقاط على ملعب المحافظة وتختتم الجولة مبارياتها بعد غد بلقاء وحيد يجمع المجد مع حطين القادم في ملعب تشرين بدمشق.



