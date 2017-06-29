الهواتف خطرة حتى وهي مقفلة

توصل علماء من جامعة تكساس الأميركية إلى أن الهواتف المحمولة تشكل خطراً على الإنسان حتى وإن كانت مقفلة.

وعن هذا الموضوع جاء في مجلة «ميديكال إكسبرس» أن الخبراء يعتقدون بأن وجود الهاتف الذكي يلهي الإنسان عن الكثير من الأشياء، فضلاً عن أنه يؤثر في قدراته المعرفية الإدراكية، وفي الدرجة الأولى يؤثر في سرعة إجراء الحسابات ذهنياً، وتأثيرات الهاتف النفسية في الإنسان تبقى حتى في حال أبقى هاتفه بقربه وهو مغلق.

وأوضح الخبراء أنهم توصلوا إلى تلك الاستنتاجات بعد الاختبارات النفسية والذهنية التي أجروها على عدد من الأشخاص، حيث تم تقسيم المشاركين بالاختبارات إلى مجموعتين، أفراد المجموعة الأولى كانوا يحملون هواتفهم الذكية باستمرار، حتى وقت الاختبارات، أما الفئة الثانية فقد طلب منها التخلي عن الهواتف الذكية لفترات معينة، حيث تبين أن أفراد المجموعة الثانية كانوا أكثر قدرة على حل المسائل الذهنية والفكرية.

ووفقاً للمختصين فإن الأشخاص الذين يحملون أجهزتهم الذكية أينما ذهبوا طوال اليوم، يصبحون أقل قدرة على تحليل المسائل الذهنية، لأن أدمغتهم تولي قسماً من تركيزها إلى تلك الهواتف، فهم في انشغال دائم بالتفكير بتلك الهواتف، أما الأشخاص غير المهتمين بهواتفهم طوال الوقت، فغالباً ما تعمل أذهانهم على تحليل القضايا المحيطة بهم.

وكالات