الهندباء البرية تعالج السرطان واليرقان والكبد والكلى والمعدة .

الهندباء البرية معروفة منذ القدم بقدراتها العلاجية. تنوعت استعمالاتها على صعيد جميع أوجه الطب. فهي مفيدة للحوامل والنساء في سن اليأس ويمكن استعمالها لمحاربة الحساسيات ولتخفيض الكوليسترول. وهي مفيدة أيضاً في حال الرغبة في تنظيف الكبد من السموم وفي تحفيز إفراز الصفراء.



يمكن استعمال معظم أجزائها للعلاج أو لأي شكل من أشكال العلاجات.



زهور الهندباء البرية تستعمل كشراب للتخلص من السعال ولتحسين الجهاز الهضمي وتنقية الدم.



أوراق الهندباء البرية تستعمل لأهداف غذائية عديدة كالسلطة مع البيض أو البطاطس لأنها غنية بالفيتامينات.



جذعها له أيضاً خصائص طبية مفيدة للمعدة وعمل المرارة وتنظيم الأيض وتنقية الدم ولمعالجة السكري أيضاً.



من الهام أيضاً أن نعرف أين ومتى نقطف الهندباء البرية. فأفضل وقت هو بداية نيسان كما ينبغي أن تقطفوا الجذور من أماكن بعيدة عن التلوث.



جذور الهندباء البرية: لمحاربة السرطان وغير ذلك من الفوائد الصحية



منذ القدم اشتهرت الهندباء البرية نظراً لفوائدها الطبية وما تزال حتى في الطب الحديث معروفة ومعرفة فوائدها سيساعدكم على استعمالها بشكل أفضل ومعالجة كل ما تحتاجونه.



الشيء الهام أيضا هو تقشير وتقطيع الجذور ومن ثم تركها تجف في الهواء الطازج مدة أسبوعين. عندما تشعرون أنها هشة عند لمسها. وعندما تصبح جاهزة احفظوا الجذور في مرطبان وضعوها في مكان جاف وبارد.



جذور الهندباء تمتلك قدرة علاجية كبيرة للكلى والمرارة واللمفا والكبد وهذا يعني أن بالإمكان استعمالها لمعالجة البثور والروماتيزم والإمساك واليرقان والأورام والسرطانات. والجذور قد تكون مفيدة لا سيما للنساء المصابات بأمراض ومشاكل لها علاقة بالرضاعة.



**وصفة الشاي



شاي الهندباء البرية مصنوع من أوراق الهندباء البرية التي تحتاج إلى أن تُجفف وتُقطّع وتفرم ومن ثم تُمزج معاً.



أنتم بحاجة فقط إلى نصف ملعقة صغيرة من المزيج لإعداد الشاي.



اضيفوا تلك الكمية إلى كوب من الماء وستحصلون على شاي لذيذ.



الطريقة الأخرى هي مزج 60 غراماً من الخلطة مع 30 غراماً من جذور الهندباء البرية وأضيفوا 30 غراماً من جذور الهندباء البرية الجافة إضافة إلى سبعين ملل من الماء مع رشة من الملح. اتركوا الخلطة حتى تغلي ومن ثم خففوا النار حوالى 20 دقيقة وصفوا السائل بعد ذلك. يمكنكم أخذ 3 اكواب باليوم.



وصفة الشراب



هذا المزيج يتطلب 400 زهرة صفراء من زهور الهندباء البرية وأربع شرائح من البرتقال و4 شرائح من الليمون الحامض.



ضعوها كلها في 3 ليترات من الماء.



المزيج بحاجة لتركه مدة 24 ساعة بعدما تضيفوا إليه كوبين من السكر، على أن تضعوه عندئذ على النار مدة 30 دقيقة.



عندما يصبح المزيج كثيفاً ابعدوه عن النار وخزنوه في مرطبان نظيف غير ملوث. يمكنكم استعمال شراب الهندباء للسعال والانفلونزا والتهاب الرئتين.