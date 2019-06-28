الهند تعلن استعدادها للمشاركة بإعادة الإعمار في سورية.

أكد وزير الإسكان الهندي هارديب سينغ بوري والذي يشرف على وزارات الإسكان والطيران والصناعة استعداد بلاده للمساهمة بعملية إعادة الإعمار في سورية منوها بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين الصديقين.



وخلال لقائه سفير سورية في الهند الدكتور رياض عباس اليوم شدد سينغ بوري على أن بلاده تتطلع للتعاون مع سورية وتقديم كل المساعدات في عملية إعادة الإعمار في مجال البنى التحتية والمدن الذكية والصرف الصحي وغيرها من المشروعات التنموية.



بدوره أعرب السفير عباس عن التقدير لوقوف الهند حكومة وشعبا إلى جانب سورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تعرضت لها مرحبا بمشاركة الهند في عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.