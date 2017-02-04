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الهند تطلق أكثر من مئة قمر صناعي في وقت واحد

ذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا” أن منظمة البحوث الفضائية الهندية تعتزم إطلاق 104 أقمار صناعية، منتصف فبراير/شباط المقبل.
وجاء في البيان الصادر عن المنظمة قولها: “نحن عازمون على إطلاق تلك الأقمار بواسطة صواريخ PSLV-C37، ثلاثة من تلك الأقمار تعود ملكيتها للهند، أما الأقمار الباقية فتعود لبلدان أخرى كالولايات المتحدة، وأغلب الأقمار (الأجنبية) التي سنطلقها تعتبر أقمارا صغيرة لدراسة الأحوال الجوية وتغيرات المناخ”.
وعن إطلاق تلك الأقمار قال عدد من خبراء الفضاء: “إن أكبر عدد من الأقمار الصناعية التي تم إيصالها إلى الفضاء بواسطة صاروخ واحد هو 34 قمرا، وتلك العملية قامت بها روسيا سابقا، فلو سارت الأمور على نحو جيد هذه المرة، سيكون إطلاق الهند لهذا العدد من الأقمار خطوة مهمة في مجال علوم الفضاء”.
والجدير بالذكر أن الهند استطاعت، في شهر سبتمبر/أيلول 2016ن من إيصال ثمانية أقمار صناعية إلى المدارات الفضائية المختلفة.

المصدر:  روسيا اليوم

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