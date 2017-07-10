"الهمبرغر" عاصمة المانيا بحسب مذيع سعودي

أصبحَ مذيع القناة السعودية مثارَ سُخريةٍ واسعة على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعدما أخطأ وقال إنّ العاصمة الألمانية "همبرغر" بدلاً منبرلين.



وكان المذيع السعوديّ يتحدث الى مراسل القناة المتواجد في العاصمة الألمانية، برلين، عن قمة مجموعة العشرين التي تنطلق اليوم الجمعة.



وحينما انتهى المراسل من حديثه، شكره المذيع من استوديوهات القناة السعودية في الرياض قائلاً: "الزميل جبريل أبو ودية حدّثتنا من العاصمة الألمانية همبرغر .. شكراً جزيلاً لك".



والغريب في ما حدث، أن العاصمة الألمانية هي برلين، وليست مدينة "هامبورغ"، التي أخطأ فيها المذيع السعودي وقال عنها "همبرغر"، وهو ما عرّضه لسخرية من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وكالات