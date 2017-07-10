«السلال الأربع» مجدداً على طاولة «جنيف 7» اليوم: هدوء في اليوم الأول من «هدنة الجنوب»
الجيش السوري عند حدود العراق: الاقتصاد أول المنتفعين
«جنيف 7» ينطلق بلقاء دي ميستورا مع وفد الجمهورية
هجرة معاكسة للمسلحين وعائلاتهم إلى كنف الدولة
العبادي في الموصل: هزمنا «داعش»... وإعلان «النصر» من بغداد
الصين تدرس إنشاء منطقة صناعية في سوريا
بدء سريان وقف إطلاق النار بمناطق درعا والقنيطرة والسويداء
وصول وفد الجمهورية العربية السورية إلى جنيف للمشاركة في الجولة السابعة من الحوار السوري السوري.
الجيش يحبط هجوماً لإرهابيي “النصرة” على محطة كهرباء الزارة بريف حماة
ميليشيات تستعد للانضمام لعدوان تركي على شمال البلاد
قرب الإعلان عن مصالحة جيرود.. والرافضون إلى إدلب
نصف مليون لاجئ سوري يغادرون تركيا
المقداد بحث مع رمزي تحضيرات جنيف 7.. ووفد الجمهورية يصل لجنيف.
هل تنوي “النصرة” مواجهة التدخل التركي في إدلب؟
العراق: استعادة السيطرة على 4مناطق مهمة في الموصل

"الهمبرغر" عاصمة المانيا بحسب مذيع سعودي

أصبحَ مذيع القناة السعودية مثارَ سُخريةٍ واسعة على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعدما أخطأ وقال إنّ العاصمة الألمانية "همبرغر" بدلاً منبرلين.

وكان المذيع السعوديّ يتحدث الى مراسل القناة المتواجد في العاصمة الألمانية، برلين، عن قمة مجموعة العشرين التي تنطلق اليوم الجمعة.

وحينما انتهى المراسل من حديثه، شكره المذيع من استوديوهات القناة السعودية في الرياض قائلاً: "الزميل جبريل أبو ودية حدّثتنا من العاصمة الألمانية همبرغر .. شكراً جزيلاً لك".

والغريب في ما حدث، أن العاصمة الألمانية هي برلين، وليست مدينة "هامبورغ"، التي أخطأ فيها المذيع السعودي وقال عنها "همبرغر"، وهو ما عرّضه لسخرية من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.