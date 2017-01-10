الهلال الأحمر بحماة يفتتح عيادة لمعالجة مرضى اللايشمانيا

افتتح فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في حماة عيادة تختص بمعالجة مرض اللايشمانيا وذلك في مستوصف فرع المنظمة بهدف تخفيف ضغط المراجعين والمصابين عن المستوصف الرئيسي لمعالجة اللايشمانيا وباقي المستوصفات التابعة لمديرية الصحة في المحافظة.



وأوضح مازن الحلبي مدير فرع المنظمة أنه تم تأهيل كادر طبي وتمريضي للتعامل مع هذا المرض وطرق علاجه وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر مشيراً إلى أن العيادة حددت يوم السبت من كل أسبوع لاستقبال المرضى وإعطائهم العلاج المتوافر في صيدلية المستوصف .



يذكر أن هذه العيادة تعد سابقة من نوعها لمعالجة مرضى اللايشمانيا “حبة حلب” التي كان علاجها محصوراً فقط في المراكز الصحية التابعة لمديرية الصحة وذلك بشكل مجاني ولم يكن علاجها متوفراً في أي من العيادات والمشافي الخاصة منعا لتعرض المرضى لأي ابتزاز.

سانا