جيش خالد يفجر سد تسيل بريف درعا الغربي
داعش يباغت «الحر» في التنف وأنباء عن تدخل أميركي
«الشعب» يتريث في دراسة تعديل قانون مكافحة الإرهاب ونظامه الداخلي الجديد يبصر النور قريباً
مصدر فلسطيني: «النصرة» طلبت الانسحاب من اليرموك والدولة تريد اتفاقاً جديداً
الهدنه تفعّل.. واتفاق الفوعة الزبداني «ينفذ لاحقاً»
بيان صادر عن غرفة العمليات المشتركة لقوات الحلفاء( روسيا وإيران والقوات الرديفة) في سوريا
مايكل سافاج:هجوم الغاز السوري كذبة.. وحيلة اخترعها ترامب لزيادة شعبيتة
أكثر من 75 قتيلاً في حي المنشية بدرعا بينهم انتحاريون من جنسيات سعودية وأردنية
تصاعد حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان وإصابة أربعة أشخاص
البرازي: المطار عاد للعمل والمقاتلات تنفذ غاراتها ضد داعش
معارك كر وفر في ريف حماة وتدمير مقرات للنصرة في القابون ودرعا
أسماء شهداء العدوان الأمريكي على مطار الشعيرات
الفرقاطة الروسية الاميرال غريغوروفيتش تعود إلى البحر المتوسط
صحيفة أمريكية تكشف من خلال تحقيق وبالأدلة أن “الخوذ البيضاء” هم من قتلوا أطفال خان شيخون
موسكو ــ واشنطن... على حافة «الحرب الساخنة»

الهطولات المطرية في دمشق تجاوزت المعدل السنوي والفرصة لا تزال قائمة للمزيد منها

أكدت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الهطولات المطرية لهذا العام كانت أعلى بكثير من العام الماضي وقريبة نوعا ما من المعدلات العامة في معظم المحافظات باستثناء منطقة الجزيرة وكانت الهطولات منتظمة وعلى فترات وغير متمركزة في أشهر معينة.

ويقول مدير الرصد الجوي والتنبؤات رضوان الأحمد إن “العام الحالي تميز بهطولات ثلجية باستثناء العاصمة دمشق بسماكات تراوحت ما بين ال 10 و20 سم في المناطق الداخلية و40 سم في المناطق الجبلية وتميزت فترة الشتاء بزيادة عدد المنخفضات القطبية على حساب المنخفضات المتوسطية التي أثرت على البلاد فكانت درجات الحرارة أدنى من معدلاتها في كثير من الأحيان ولهذا السبب اعتبر هذا العام باردا مقارنة بالأعوام الماضية”.

وأضاف “إن الفرصة لا تزال قائمة لمزيد من الهطولات حيث تستمر المنخفضات عادة حتى نهاية فصل الربيع ويستمر تسجيل الأمطار حتى نهاية شهر أيار” مشيرا إلى أن الهطولات في منطقة دمشق تجاوزت المعدل السنوي بنسبة 106 بالمئة ووصلت الهطولات في محافظة درعا إلى 96 بالمئة وفي المنطقة الجنوبية ككل إلى 88 بالمئة.

وبين الأحمد أن الهطولات في المرتفعات الجبلية كانت مطرية وثلجية في معظم أحيانها خاصة المرتفعات الجبلية العالية مثل سلسلة الجبال الغربية والقلمون والحرمون ووصلت الهطولات حتى الآن في سرغايا إلى 92 بالمئة.

أما في المناطق الساحلية فقد تأثرت كما يقول الأحمد بمنخفضات جوية قطبية ومتوسطية محملة بالرطوبة نتيجة عبورها فوق البحر المتوسط حيث تجاوز المعدل السنوي في بعض المحطات 1000 مم ووصل معدل الموسم حتى الآن إلى 89 بالمئة بينما كانت نسبة الهطولات في معظم المحطات بالمناطق الوسطى والشمالية والجزيرة بين 60 و70 بالمئة وفي حلب 72 بالمئة.

وتوقع الأحمد أن تتعرض البلاد لعدد من المنخفضات الجوية الماطرة خلال شهر نيسان الجاري لتسهم في زيادة معدلات الأمطار لهذا العام.

وكانت البلاد وفق الأحمد تأثرت في أواخر الخريف الماضي بالمرتفع الجوي السيبيري فتأخرت الهطولات المطرية نسبيا ثم تتالت سلسلة من المنخفضات القطبية والمتوسطية.

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.