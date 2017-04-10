الهطولات المطرية في دمشق تجاوزت المعدل السنوي والفرصة لا تزال قائمة للمزيد منها

أكدت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الهطولات المطرية لهذا العام كانت أعلى بكثير من العام الماضي وقريبة نوعا ما من المعدلات العامة في معظم المحافظات باستثناء منطقة الجزيرة وكانت الهطولات منتظمة وعلى فترات وغير متمركزة في أشهر معينة.



ويقول مدير الرصد الجوي والتنبؤات رضوان الأحمد إن “العام الحالي تميز بهطولات ثلجية باستثناء العاصمة دمشق بسماكات تراوحت ما بين ال 10 و20 سم في المناطق الداخلية و40 سم في المناطق الجبلية وتميزت فترة الشتاء بزيادة عدد المنخفضات القطبية على حساب المنخفضات المتوسطية التي أثرت على البلاد فكانت درجات الحرارة أدنى من معدلاتها في كثير من الأحيان ولهذا السبب اعتبر هذا العام باردا مقارنة بالأعوام الماضية”.



وأضاف “إن الفرصة لا تزال قائمة لمزيد من الهطولات حيث تستمر المنخفضات عادة حتى نهاية فصل الربيع ويستمر تسجيل الأمطار حتى نهاية شهر أيار” مشيرا إلى أن الهطولات في منطقة دمشق تجاوزت المعدل السنوي بنسبة 106 بالمئة ووصلت الهطولات في محافظة درعا إلى 96 بالمئة وفي المنطقة الجنوبية ككل إلى 88 بالمئة.



وبين الأحمد أن الهطولات في المرتفعات الجبلية كانت مطرية وثلجية في معظم أحيانها خاصة المرتفعات الجبلية العالية مثل سلسلة الجبال الغربية والقلمون والحرمون ووصلت الهطولات حتى الآن في سرغايا إلى 92 بالمئة.



أما في المناطق الساحلية فقد تأثرت كما يقول الأحمد بمنخفضات جوية قطبية ومتوسطية محملة بالرطوبة نتيجة عبورها فوق البحر المتوسط حيث تجاوز المعدل السنوي في بعض المحطات 1000 مم ووصل معدل الموسم حتى الآن إلى 89 بالمئة بينما كانت نسبة الهطولات في معظم المحطات بالمناطق الوسطى والشمالية والجزيرة بين 60 و70 بالمئة وفي حلب 72 بالمئة.



وتوقع الأحمد أن تتعرض البلاد لعدد من المنخفضات الجوية الماطرة خلال شهر نيسان الجاري لتسهم في زيادة معدلات الأمطار لهذا العام.



وكانت البلاد وفق الأحمد تأثرت في أواخر الخريف الماضي بالمرتفع الجوي السيبيري فتأخرت الهطولات المطرية نسبيا ثم تتالت سلسلة من المنخفضات القطبية والمتوسطية.

سانا