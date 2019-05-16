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الهدوء يسيطر على سوق الصرف والدولار بين 571 و574

استمرت حالة الهدوء النسبي بالسيطرة على حركة سعر صرف الليرة السورية خلال تعاملات هذا الأسبوع في السوق الموازية، ليتم تداول الدولار الأمريكي عند مستويات 571 ليرة سورية للشراء و574 ليرة سورية للمبيع .

ويرجع هذا الهدوء إلى ترقب السوق بحذر لتطور العمليات العسكرية في إدلب وحماه، إضافة إلى تراجع وتيرة عمليات المضاربة أمام إعلان مصرف سورية المركزي استعداده لتمويل مستوردات القطر من المواد الأساسية الغذائية والدوائية ومستلزمات العملية الإنتاجية (الصناعية والزراعية)، واستعداده لتمويل شراء موسم الحبوب بكامل الكميات التي سيتم تسويقها، ووسط حذر المضاربين لعدم تكبدهم المزيد من الخسائر التي تعرضوا لها في الفترة الماضية في ظل التوقعات الداعمة لحالة الاستقرار، وذلك إلى جانب الدعم الذي تلقته الليرة السورية من تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي الملحوظ مقابل العملات الرئيسية في الأسواق المالية العالمية.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لدى المصارف وشركات الصرافة، حيث ما زال مصرف سورية المركزي مستمراً في تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.

أما بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية خلال تعاملات هذا الأسبوع، فقد تراجع مستوى سعر صرف الليرة السورية ليرتفع زوج (اليورو/ ليرة سورية) إلى مستوى 644 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقارنة مع مستوى 642 ليرة سورية المسجل في نهاية الأسبوع السابق، وبما نسبته 0.31%.كما تراجعت الليرة السورية أمام اليورو في السوق الرسمية وبما نسبته 0.09%، لينخفض زوج (اليورو/ليرة سورية) إلى مستوى 488.25 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقابل مستوى 487.82 ليرة سورية في نهاية الأسبوع السابق.

 


الجمل بالتعاون مع مركز دمشق للدراسات