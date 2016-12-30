النّجمة السينمائية الأكثر درّاً للعائدات

تصدّرت الممثلة الأميركية سكارلت جوهانسن التصنيف الذي أصدرته مجلّة «فوربز» لنجوم الأعمال السينمائية الأكثر دَرّاً للعائدات عام 2016.

ووصلت إيرادات الأفلام التي شاركت جوهانسن في بطولتها إلى 1٫2 مليار دولار. ومن أبرز الأفلام التي مثلت فيها النّجمة البالغة من العمر 32 عاماً «كابتن أميركا: سيفيل وور»، وهو من إنتاج استوديوهات «مارفل». وقد تصدّر الفيلم إيرادات شبّاك التذاكر لعام 2016 مع عائداتٍ عالمية بلغت 1٫15 مليار دولار.

واحتلت جوهانسن كذلك المرتبة الثالثة في قائمة الممثلات الأعلى أجراً، التي أصدرتها «فوربز» في شهر آب الماضي مع عائداتٍ سنويّة قُدّرت بحوالي 25 مليون دولار.

وكانت صدارة هذه اللائحة النسائية من نصيب الممثلة جنيفر لورنس، التي لم تسمح لها الأفلام التي شاركت فيها عام 2016 مثل «اكس من: أبوكاليبس» و «باسنجرز»، بالتّربّع على عرش تصنيف «فوربز» الأخير.

وهذه لائحة بالممثّلين العشرة الأكثر درّاً للعائدات مع أعمالهم بحسب «فوربز» لعام 2016: سكارلت جوهانسن: 1٫12 مليار دولار، كريس إيفنز: 1٫15 مليار دولار، روبرت داوني جونيور: 1٫15 مليار دولار، مارغو روبي: 1٫1 مليار دولار، إيمي آدامز: 1,04 مليار دولار، بن آفلك: 1٫02 مليار دولار، هنري كافيل: 870 مليون دولار، راين رينولدز: 820 مليون دولار، فيليسيتي جونز: 805 ملايين دولار، ويل سميث: 775 مليون دولار.

(أ ف ب)