النمسا تحظر استخدام النقاب، والسفارة السعودية تحذر مواطنيها !

طالبت السفارة السعودية في النمسا من المواطنات السعوديات احترام قانون منع ارتداء النقاب عند زيارتهن للبلاد ابتداء من الأول من تشرين الأول 2017، بعد صدور قرار نمساوي بحظر تغطية الوجه.

وأقر مجلس النواب النمساوي الثلاثاء، بحسب السفارة، قانوناً عاماً يحظر تغطية الوجه بالبرقع والنقاب، وينص القرار على أنه ابتداء من الأول من تشرين الأول المقبل كل من يخفي تقاطيع أو ملامح وجهه في الأماكن العامة مهدد بدفع غرامة مالية.